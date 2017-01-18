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Economie

اتفاقية شراكة بين البريد التونسي ومؤسسة تيسير لتمويل القروض الصغرى لاحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - ابرم البريد التونسي، الثلاثاء، اتفاقية شراكة مع مؤسسة تسيير لتمويل القروض الصغرى تهدف لاحداث بطاقة دفع الكترونية جديدة حاملة للعلامة التجارية للمؤسستين.
وترمي الاتفاقية الى تعزيز التعاون بين المؤسستين لتسهيل الخدمات المالية في مجال تمويل القروض الصغرى وجعل التحول الرقمي في خدمة الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وفق بلاغ لمؤسسة تيسير نشرته الاربعاء.

وقد تولى التوقيع على الاتفاقية كل من الرئيس المدير العام للبريد التونسي، معز شقشوق والمديرة العامة لتيسير لتمويل القروض الصغرى، ريم لمتي، بالمقر الاجتماعي للديوان الوطني للبريد.
واشار معز شقشوق بالمناسبة الى ان هذه الاتفاقية ستساهم في تدعيم التعاون مع مؤسسة تيسير لتمويل القروض الصغرى وتسهيل النفاذ للخدمات المالية في هذا المجال من خلال تطوير بطاقة دفع الكترونية جديدة حاملة للعلامة التجارية للمؤسستين "موبي تسهيل" توفر عديد الخدمات المالية الإلكترونية عبر الهاتف الجوال بصفة سهلة ومؤمّنة، وذلك 7/7 و24 .
ومن جهتها اعتبرت ريم لمتي هذه الاتفاقية "تتويجا للمجهودات المثمرة لفريقي العمل من اجل المساهمة في دعم وتسهيل الإدماج المالي وتعصير طرق الدفع في مجال تمويل القروض الصغرى.
وفق نفس البلاغ.
وتجدر الإشارة إلى ان التعاون بين البريد التونسي ومؤسسة تيسير لتمويل القروض الصغرى انطلق منذ جوان 2014 بتوفير خدمات مالية عبر الهاتف الجوال لفائدة حرفاء مؤسسة تيسير لتمويل القروض الصغرى باعتماد البطاقة المسبقة الدفع للبريد التونسي على غرار تنزيل مبالغ لقروض الصغرى وخلاصها.



Publié le:2017-01-18 15:10:43

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