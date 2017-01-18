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Régions

تواصل انقطاع حركة المرور بسبب تساقط الثلوج بالطريق الوطنية رقم 17 ورقم 11 من ولاية جندوبة

Mercredi 18 Janvier 2017
بــاب نــات - تعلم الإدارة العامّة للحرس الوطني عن تواصل انقطاع حركة المرور بسبب تساقط كمّيات من الثلوج بمختلف المعتمديّات من ولاية جندوبة وذلك بالطرقات التالية: الطريق الوطنيّة رقم 17 الرّابطة بين طبرقة وببّوش وعين دراهم وفرنانة وجندوبة.
الطريق الوطنيّة 11 الرّابطة بن عين دراهم وعمدون.
ودعت وزارة الداخلية في بلاغ صادر اليوم الاربعاء المواطنين الذين ينوون التحوّل إلى مدينة عين دراهم خلال الأيّام القادمة الإطلاع على الحالة الجوّية كما يتعيّن على مُستعملي الطريق التعديل من السّرعة وملازمة الحذر وترك مسافة الأمان وعدم المجازفة والتقيّد بقواعد السّير واستعمال الأضواء الرفافة كما يُمكن الإتصال بالأرقام التالية لمزيد الإرشادات: إدارة عمليّات الحرس الوطني (مكتب الإرشاد المروري) على الرّقم 71.

فتح كل الطرقات والمسالك الفلاحية التى تاثرت بتساقط الثلوج بمعتمدية ساقية سيدي يوسف بالكاف
تمكنت الفرق المتدخلة بساقية سيدي يوسف (من تجهيز وحماية مدنية وامن وجيش) يوم أمس الثلاثاء، من فتح جميع الطرقات والمسالك الفلاحية بالمعمتمدية، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بالكاف العقيد فتحي التواتي لمراسل (وات) بالجهة.

وأوضح المصدر ذاته أن "الفرق المتدخلة تمكنت من فتح الطرق داخل المدينة وكذلك الطريق 173 الرابطة بين ساقية سيدي يوسف وجندوبة عبر الطويرف، إضافة إلى فك العزلة عن بعض التجمعات السكنية، وذلك من خلال مسح الطرقات وإزالة الثلوج، بما ساهم في عودة حركة المرور إلى سالف طبيعتها على كافة المحاور وخاصة على الطرق الوطنية الرابطة بين ساقية سيدي يوسف والكاف والطويرف وسيدي رابح".

وقد توقف تساقط الثلوج على الجهة صبيحة اليوم، وينتظر أن تتحسن الظروف المناخية، بما سيساعد على مزيد تعبئة الجهود لإعانة السكان، خاصة في المناطق الوعرة، وفق الخطط التي وضعتها الإدارة الجهوية للحماية المدنية للغرض.

Publié le:2017-01-18 10:31:27

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