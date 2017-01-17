عبد الكبير : وفاة آمر حرس المنشآت النفطية الليبية في تونس كانت طبيعية

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 22:30:20

- أكد الناشط الحقوقي والمهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 17 جانفي 2017 أن وفاة آمر حرس المنشآت النفطية السابق العقيد علي الحرش بتونس كانت طبيعية إذ أنه يعاني من مرض عضال وجاء لتونس للعلاج.ويذكر أن قناة ليبيا الحدث أعلنت مساء اليوم مقتل آمر حرس المنشآت النفطية السابق العقيد على الأحرش بتونس وذلك في ظروف غامضة دون ذكر المكان أو تفاصيل الحادثة.