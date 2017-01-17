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Politique

عبد الكبير : وفاة آمر حرس المنشآت النفطية الليبية في تونس كانت طبيعية

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - أكد الناشط الحقوقي والمهتم بالشأن الليبي مصطفى عبد الكبير في تصريح لاذاعة موزاييك الثلاثاء 17 جانفي 2017 أن وفاة آمر حرس المنشآت النفطية السابق العقيد علي الحرش بتونس كانت طبيعية إذ أنه يعاني من مرض عضال وجاء لتونس للعلاج.

ويذكر أن قناة ليبيا الحدث أعلنت مساء اليوم مقتل آمر حرس المنشآت النفطية السابق العقيد على الأحرش بتونس وذلك في ظروف غامضة دون ذكر المكان أو تفاصيل الحادثة.



Publié le:2017-01-17 22:30:20

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