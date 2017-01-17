عبد الكبير : وفاة آمر حرس المنشآت النفطية الليبية في تونس كانت طبيعية

ويذكر أن قناة ليبيا الحدث أعلنت مساء اليوم مقتل آمر حرس المنشآت النفطية السابق العقيد على الأحرش بتونس وذلك في ظروف غامضة دون ذكر المكان أو تفاصيل الحادثة.
Publié le:2017-01-17 22:30:20
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Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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