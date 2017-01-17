قطر تجدد الالتزام بما تعهدت به خلال المنتدى الدولي للاستثمار ''تونس 2020''

وقد جدد المسؤولون القطريون التزام دولة قطر بما تعهدت به خلال المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020" ، معبرين عن مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية خاصة في القطاعات ذات القيمة التنافسية العالية والتي لها قدرة تشغيلية مرتفعة والانتقال بالمؤسسات الاقتصادية التونسية إلى العالمية
وكان أمير قطر أعلن في افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار أن قطر تقدم 1.25 مليار دولار "إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية".
Publié le:2017-01-17 22:15:34
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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