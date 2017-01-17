قطر تجدد الالتزام بما تعهدت به خلال المنتدى الدولي للاستثمار ''تونس 2020''

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 22:15:34

- كانت علاقات التعاون القائمة بين تونس وقطر، محور المحادثة التي جمعت رئيس الحكومة يوسف الشاهد ظهر اليوم بدافوس بعلي شريف العمادي وزير المالية القطري والشيخ عبد الله بن جاسم آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة، بحضور عبد الله بن محمد آل ثاني المدير العام لشركة "أريدو" القطرية.وقد جدد المسؤولون القطريون التزام دولة قطر بما تعهدت به خلال المنتدى الدولي للاستثمار "تونس 2020" ، معبرين عن مواصلة دعم جهود التنمية الاقتصادية خاصة في القطاعات ذات القيمة التنافسية العالية والتي لها قدرة تشغيلية مرتفعة والانتقال بالمؤسسات الاقتصادية التونسية إلى العالميةوكان أمير قطر أعلن في افتتاح المنتدى الدولي للاستثمار أن قطر تقدم 1.25 مليار دولار "إسهاما منها في دعم اقتصاد تونس وتعزيز مسيرتها التنموية".