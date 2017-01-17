مركز النهوض بالصادرات يدعم قطاع القوارص

وقد بادر مركز النهوض بالصادرات إلى وضع آليات الدعم الخاصة به، لضمان مردودية هذا الخط البحري، من خلال تفعيل صندوق النهوض بالصادرات لمنح امتيازات مالية هامة وخصوصية قصد تحفيز عمليات تصدير المنتوجات الفلاحية (الطماطم والبطاطا... ).
وبعد انعقاد لجنة وطنية، في أوت الماضي بدار المصدر، تم إقرار تخفيض بنسبة 50 بالمائة في تكلفة النقل البحري ومتعدد الوسائط.
وتأتي هذه القرارات لاستكمال الإجراءات التعاقدية التي كانت موضوع الإتفاقية الموقعة بين مركز النهوض بالصادرات والشركة التونسية للملاحة، في أكتوبر 2016، المتعلقة بخفض آلي بثلث قيمة الشحن البحري بالنسبة للعديد من المنتوجات الزراعية ومنتجات الصناعات التقليدية.
علما بأن صندوق النهوض بالصادرات يمنح اعتمادات سنوية تتراوح بين 400 و500 ألف دينار كدعم مباشر لمصدري القوارص، وحفاظا على القدرة التنافسية لهذه المنتوجات في الأسواق الخارجية.
Publié le:2017-01-17 20:35:57
Par:Hassine Hamza (Tunisia )
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