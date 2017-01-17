الاذاعة التونسية تطلق بالتعاون مع الهلال الأحمر حملة تبرعات لفائدة المتضررين من موجة البرد

وأبرزت الإذاعة في ومضة بثتها على موقعها الرسمي على الانترنات، أنه بإمكان كل من يرغب في التبرع ، الاتصال بخيمة معدة للغرض بجانب محطة الحافلات الباساج وسط العاصمة ، أو الاتصال بمختلف مراكز الهلال الاحمر التونسي بالجهات ، أو التبرع مباشرة على الحساب الجارى للبنك التونسي 508-508.
كما يمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات العينية و النقدية.
Publié le:2017-01-17 22:13:43
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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