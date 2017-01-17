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Médias

الاذاعة التونسية تطلق بالتعاون مع الهلال الأحمر حملة تبرعات لفائدة المتضررين من موجة البرد

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - أطلقت الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي اليوم الثلاثاء، حملة لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من موجة البرد التى تشهدها البلاد منذ أيام.

وأبرزت الإذاعة في ومضة بثتها على موقعها الرسمي على الانترنات، أنه بإمكان كل من يرغب في التبرع ، الاتصال بخيمة معدة للغرض بجانب محطة الحافلات الباساج وسط العاصمة ، أو الاتصال بمختلف مراكز الهلال الاحمر التونسي بالجهات ، أو التبرع مباشرة على الحساب الجارى للبنك التونسي 508-508.
كما يمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات العينية و النقدية.



Publié le:2017-01-17 22:13:43

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1 de 1 commentaires pour l'article 137058

Mhammed  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 22h 34m | Par           
لعنة الله على نفاقكم



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Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 1 1 0 1 0 0
egypte 1 1 0 1 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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