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Journaux Médias الاذاعة التونسية تطلق بالتعاون مع الهلال الأحمر حملة تبرعات لفائدة المتضررين من موجة البرد Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات - أطلقت الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي اليوم الثلاثاء، حملة لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من موجة البرد التى تشهدها البلاد منذ أيام.



وأبرزت الإذاعة في ومضة بثتها على موقعها الرسمي على الانترنات، أنه بإمكان كل من يرغب في التبرع ، الاتصال بخيمة معدة للغرض بجانب محطة الحافلات الباساج وسط العاصمة ، أو الاتصال بمختلف مراكز الهلال الاحمر التونسي بالجهات ، أو التبرع مباشرة على الحساب الجارى للبنك التونسي 508-508.

كما يمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات العينية و النقدية.







Publié le:2017-01-17 22:13:43

- أطلقت الاذاعة التونسية بالتعاون مع الهلال الأحمر التونسي اليوم الثلاثاء، حملة لجمع التبرعات لفائدة المتضررين من موجة البرد التى تشهدها البلاد منذ أيام.وأبرزت الإذاعة في ومضة بثتها على موقعها الرسمي على الانترنات، أنه بإمكان كل من يرغب في التبرع ، الاتصال بخيمة معدة للغرض بجانب محطة الحافلات الباساج وسط العاصمة ، أو الاتصال بمختلف مراكز الهلال الاحمر التونسي بالجهات ، أو التبرع مباشرة على الحساب الجارى للبنك التونسي 508-508.كما يمكن المساهمة في هذه الحملة عن طريق الاتصال بالإذاعات المركزية و الجهوية لتقديم التبرعات العينية و النقدية.

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Mhammed (Tunisia) | Mardi 17 Janvier 2017 à 22h 34m | Par