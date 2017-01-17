تساقط الثلوج في عدد من معتمديات ولاية القصرين القصرين

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 20:07:11

- شهدت، منذ يوم أمس الاثنين، معتمديات تالة وحيدرة والعيون وجدليان بولاية القصرين ومناطق " السنك" و " درناية " و"بوشبكة" الحدودية بمعتمدية فريانة و"عين جنان " و"صحراوي" و"بودرياس " بمعتمدية فوسانة ومرتفعات القصرين الشمالية والجنوبية تساقط كميات من الثلوج تجاوزت في معتمدية تالة 3 صم، وفق ما أفادت به، اليوم الثلاثاء، مصالح المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين مراسلة (وات) بالجهة .وقد تسببت هذه الثلوج في غلق الطريق المؤدية الى المعبر الحدودي ببوشبكة والطريق الرئيسية بالعيون مما استوجب ارسال كاسحتي ثلوج للمنطقتين لجهر الثلوج وفتح الطريقين، الى جانب تسببها في انزلاق سيارة أجرة "لواج " صبيحة اليوم بالطريق الرابطة بين مديني تالة والقصرين، وهو ما أسفر عن اصابة شخصين بإصابات خفيفة تم نقلهما على إثرها للمستشفى المحلي بتالة حيث تلقيا الاسعافات الضرورية وغادرا في وقت لاحق، وفق ما أفاد به عدد من المتساكنين مراسلة (وات) بالجهة وأكدته مصادر رسمية.من جهته، أوضح والي القصرين، حسن الخديمي، في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة أنه "تحسبا لأية حوادث تذكر ، تم صباح اليوم توزيع 4 فرق عمل لتنسيق التدخلات الضرورية لعمل اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بالقصرين، وذك في كل من معتمديات العيون وتالة وفوسانة وفريانة، التي سجلت تساقط كميات هامة من الثلوج، وقد انطلقت هذه الفرق منذ الساعات الأولى من صبيحة اليوم في عملية مسح وجهر الطرقات ورشها بالملح تجنبا لتكدس الثلوج وتراكمها وتعطل حركة المرور وعزلة المواطنين." وأضاف ذات المصدر أن "اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية بالقصرين في انعقاد دائم ومتواصل بهدف ضمان الجاهزية التامة والقصوى والتدخل الناجع لمختلف الأطراف المتدخلة فيها"، مشيرا الى ان "اللجان المحلية والجهوية للتضامن الاجتماعي انطلقت منذ أول أمس في توزيع دفعة جديدة من المساعدات الاجتماعية على العائلات المعوزة بالمناطق الريفية المعنية." وذكر ان "الادارة الجهوية للصحة قامت بإيواء مرضى القصور الكلوي بالمستشفيات المحلية والمستشفى الجهوي بالقصرين تجنبا لأي طارئ قد يصيبهم جراء موجة البرد الحالية، الى جانب تخصيص فرق طبية متنقلة للتدخل في الابان وتقديم الاحاطة الضرورية للحالات الاستعجالية والحوامل وكبار السن"، على حد قوله.وفي سياق متصل، انطلق صباح اليوم عدد من مكونات المجتمع المدني بالجهة في حملة لجمع التبرعات والمساعدات لفائدة متساكني المناطق الريفية النائية بالقصرين وذلك عبر تركيز خيمة بساحة الشهداء وسط المدينة، وفق ما عاينته مراسلة (وات) بالجهة.