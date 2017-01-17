انتخاب محمد التليلي بن مختار المنصري عضوا بهيئة الانتخابات عن صنف المحامين

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 19:43:49

- تحصل المحامي، محمد التليلي بن مختار منصري (عن صنف المحامين)، على 154 صوتا من أصل 167 صوتا في الجلسة العامة المنعقدة مساء يوم الثلاثاء، والمخصصة لتجديد ثلث أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.وينص القانون على ضرورة أن يتحصل المترشح على ثلثي أصوات أعضاء مجلس نواب الشعب (143 صوتا) ليتمكن من عضوية هيئة الانتخابات.وستستكمل الجلسة العامة بالبرلمان صباح الأربعاء انتخاب عضوين آخرين بالهيئة عن صنفي "التونسيين بالخارج" و"الاتصال".وتضم قائمة المترشحين عن صنف التونسيين بالخارج الأسماء التالية :الهادي كريم ومحمد كرير ونادية العثماني ونبيل العزيز وضو موسى وعادل دادي وعبد الكريم الرزقي وعز الدين بن حميدة.أما قائمة المترشحين في صنف الاتصال فتضم كلا من يسرى الصغير ولسعد بن أحمد وياسين قرب وعادل البرينصي.