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Journaux Politique أكثر من مائة نائب يمضون على عريضة لتكوين لجنة تحقيق في شبكات تسفير الشباب إلى بؤر التوتر Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات - أفادت صابرين القوبنطيني، النائبة بالبرلمان عن كتلة نداء تونس، بأن كتلة حزبها تقدمت، اليوم الثلاثاء، بعريضة لتكوين لجنة تحقيق في شبكات تجنيد الشباب التونسي وتسفيره إلى بؤر التوتر، مشيرة إلى أن أكثر من مائة نائب أمضوا بعد على هذه العريضة.



وأكدت القوبنطيني في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أن نوابا من أغلب الكتل بمجلس نواب الشعب (كتل الحرة والنهضة ونداء تونس والجبهة الشعبية وآفاق تونس)، أمضوا على هذه العريضة المطالبة بالتحقيق في هذا الموضوع، "نظرا لخطورته، ولما له من تداعيات على الشباب التونسي"، مشددة على "ضرورة محاسبة من سهل وقام بتسفير الشباب، ومن تولى دمغجتهم، ومن وقف وراء ذهابهم إلى مناطق القتال".







Publié le:2017-01-17 18:49:40



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