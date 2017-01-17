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Politique

سقوط مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - سقط مقترح تكوين لجنة تحقيق في شبهات فساد طالت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، على الرغم من تصويت 82 نائبا ب"نعم" مقابل تصويت 80 نائبا ب"لا"، واحتفاظ نائبين فقط بصوتيهما.

وأوضح، عبد الفتاح مورو، نائب رئيس مجلس نواب الشعب، الذي ترأس الجلسة العامة بالبرلمان عشية اليوم الثلاثاء، أن الفصل 97 من النظام الداخلي ينص على أن اللجان تكون بأغلبية الحضور، وبالتالي لم يتحقق هذا الشرط القانوني لتكوين اللجنة نظرا إلى تسجيل الحضور ب163 نائبا فقط، مما يستوجب تصويت 83 نائبا لصالح تكوين لجنة التحقيق.
يذكر أن رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة، سهام بن سدرين، كان قد وجهت يوم 10 جانفي الحالي مراسلة رسمية لدائرة المحاسبات، تقدمت فيها بطلب لإجراء رقابة على تصرف الهيئة وحساباتها خلال سنة 2015.
ويشار إلى أن عددا من النواب اقترحوا تكوين لجنة برلمانية للتحقيق في شبهة فساد مالي وإداري داخل هيئة الحقيقة والكرامة خلال الجلسة العامة المخصصة لمناقشة مشروع ميزانية الهيئة لسنة 2017.

وقرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماعه بتاريخ 12 جانفي الجاري، إدراج الطلب المقدّم من مجموعة من النواب لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية للنظر في شبهة الفساد الإداري والمالي لدى هيئة الحقيقة والكرامة، في جدول أعمال الجلسة العامة المقرر ليوم 17 جانفي، وذلك حسب مقتضيات الفصل 79 من النظام الداخلي للمجلس.



Publié le:2017-01-17 18:46:38

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2 de 2 commentaires pour l'article 137044

Ammar  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 19h 58m |           
إليكم حرفيا مقطع من حوار "كان يخيروك" على إذاعة IFM اليوم على الساعة الواحدة وخمس عشرة دقيقة بعد الزوال :
"-ثورة أم انقلاب؟
-قطعا ثورة... قد تكون أطاحت برأس النظام فقط وليس كل النظام... ولكنها ثورة...
-الرئيس السابق أم الرئيس المخلوع؟
-الرئيس المخلوع... لأنه خلع فعلا...
-المرزوقي أم السبسي؟
-المنصف المرزوقي
-أااااانه؟
-المنصف المرزوقي
-عفوا!
-المنصف المرزوقي... شوف يحبو يشلكوه... أما بالنسبة لي المرزوقي مناضل سياسي كبير و مفكر... كان لي شرف أنني أول من حاوره في التلفزة التونسية بعد الثورة...
-على كل حال... شكرا لجرأتك!"
من يكون الضيف؟ علاء الشابي... إيه نعم علاء الشابي... رغم أنني أقود في السيارة قرصت روحي لأتأكد أنني لم أكن أحلم... أقسم لكم أنني لم أكن أحلم...

Sinbad  (Qatar)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 19h 46m |           
من يعتقد من المعلقين أن سهام بن سدرين فاسدة لا يفهم غاية نواب نداء تونس وشقوقه من التصويت بنعم وهو التخلص من هذه المرأة التي سفهت محاولتهم لتبييض نظام بن على وعصابته من خلال السماح للضحايا بكشف حقيقة النظام الذي تريده الثورة المضادة كنسخة من نظام القهر لبن علي
من صوت ضد بن يدرين صابرين علالش وإلا أنس الحطاب التي عينت شقيقتها في سفارة من سفارات تونس عن طريق حموها وزير الشؤون الاجتماعية وإلا جماعة مرزوق الامارات هم الفاسدون ولكن بعض المعلقين لا يعلمون أو أنهم جزء من أبواق الثورة المضادة
حين كانت بن سدرين تقاوم الاستبداد كان كل هؤلاء جميعا يرقصون معه



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Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
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Ghana 3 1 1 0 0 1
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 1 0 0 1 -1
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