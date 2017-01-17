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Politique

وزارة النقل لم تسجل تشكيات بخصوص تنقل ذوي الاحتياجات الخصوصية باستثناء حلالات معزولة

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - اكد وزير النقل، انيس غديرة، ان وزارته " لم تسجل تشكيات لدى كل الشركات" بخصوص تنقل ذوي الاحتياجات الخصوصية باستثناء 4 او 5 حالات معزولة بالشركة الوطنية للنقل بين المدن".
واضاف غديرة خلال جلسة عامة انعقدت، الثلاثاء بمجلس نواب الشعب، انه قد تمت احالة هذه التشكيات الى الشركة للنظر في اسباب عدم تطبيق القانون واستجواب الاعوان الذين وردت بشانهم تشكيات .

ولاحظ انه تم خلال شهر اوت المنقضي اصدار منشور يذكر بالاحكام المتعلقة بتعريفات ذوي الحاجيات الخصوصية ويؤكد على حسن تطبيقها .
وافاد انه، في اطار التفاعل مع الجمعيات التي تعنى بذوي الاحتياجات الخصوصية، انتظمت جلسة عمل مع جمعية "رهان" للدفاع عن الاشخاص ذوي الاحتياجات الخصوصية، تم خلالها الاستماع الى الاشكاليات المرتبطة بتنقل المعوقين واتخاذ قرارات لتسيير تنقل هذه الفئة كانجاز ممرات خاصة بهم في المحطات واحترام التشاريع والتراتيب النافذة المتعلقة بالخصوص بالنقل المجاني او التخفيضات في التعريفة.
وشدد غديرة على ان الوزاة تقبل كل شكاية وتتبع كل عامل لا ينفذ القانون خاصة في ما يتعلق بذوي الاحتياجات الخصوصية مشيرا الى ضرورة الحرص على "تسهيل تنقلاتهم وادماجهم في الحياة اليومية".



Publié le:2017-01-17 14:54:10

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