رسالة خاصة الى رئيس الجمهورية من نظيره النيجيري حول علاقات البلدين وجدول أعمال القمة الافريقية

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 15:35:08

- استقبل وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، اليوم الثلاثاء بمقر الوزارة، أمينة جيه محمد المبعوثة الخاصة للرئيس النيجيرى محمد بوهاري الى رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي.ونقلت المبعوثة النيجيرية، وفق بلاغ للوزارة، رسالة خاصة إلى رئيس الدولة ، تتناول سبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، وجدول أعمال القمة الإفريقية القادمة التي ستعقد نهاية شهر جانفي الجارى في أديس أبابا، وبالخصوص انتخاب أعضاء المفوضية العامة الإفريقية.كما تطرق الطرفان إلى واقع العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين، والى التعجيل بعقد اللجنة المشتركة التونسية النيجيرية خلال السنة الجارية، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.وهنأ الوزير أمينة جيه محمد بتعيينها نائبا للأمين العام الأمم المتحدة الجديد أنطونيو غوتيراس، معتبرا أن هذا الاختيار يمثل تشريفاً للقارة الافريقية وللمرأة الأفريقية، حسب ما ورد في نص البلاغ.