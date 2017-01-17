Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Hedi Kallel - Nekrahak  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Régions

تساقط كمية من الثلوج على منطقة الانصارين بطبربة ولجنة مجابهة الكوارث تنعقد استثنائيا

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - استفاق أهالي منطقة الانصارين بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة اليوم الثلاثاء لى منظر الثلوج تكسو الأراضي والمرتفعات (بارتفاع 06 سم)، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة العميد جمال الورفلي لمراسلة (وات) بالجهة.

Photo Archives

وأضاف الورفلي ان "أعوان الحماية تدخلوا صبيحة اليوم الثلاثاء لإزاحة حافلة نقل ركاب انزلقت على مستوى جبل البوابة بالدخيلة، ثم سيارة خفيفة أنزلقت بدورها على مستوى طريق الانصارين، وتم إجلاء ونقل مواطن من نفس المنطقة للقيام بتصفية الدم لتعذر المرور بالطريق بصفة عادية، كما تمت معاينة وضعية شيخ بعد سقوط جزء من سقف مسكنه بجهة الشويقي نتيجة الأمطار ونقله الى المستشفى المحلي بطبربة لمتباعة حالته الصحية".

واوضح انه "تم التدخل بالتعاون مع أعوان التجهيز لفتح وتنظيف الطريق بواسطة آلة ماسحة، وعقدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمنوبة، برئاسة والي الجهة احمد السماوي، اجتماعا استثنائيا وقائيا بمعتمدية طبربة، في إطار اخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لتواصل موجة البرد وتهاطل الثلوج على المرتفعات بالجهة وخاصة على جبل الانصارين وجبل البوابة" .

وذكر ايضا ان اللجنة "تولت تامين وصول المواد الغذائية وقوارير الغاز والخبز إلى أهالي تلك المناطق، فضلا على تولي والي الجهة مرفوقا بالمعتمد وممثلي لجنة الكوارث بتفقد وضعية عدد من المتساكنين بالانصارين، وكذلك زيارة مركز رعاية الصحة الأساسية وتامين نقل إطاره الطبي وشبه الطبي وتزويده بكمية من الأدوية، وذلك بعد ان اغلق في وقت سابق اليوم بسبب تعذر الوصول الى المنطقة ككل".



Publié le:2017-01-17 13:46:18

cadre-88d2059e0f2b4081d9d9d86ea49a3410-2017-01-17 13:46:18
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137037



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Ghana - Ouganda
  20h : Mali - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12694,8

  • (13/01)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,46096 DT        1$ =2,32455 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/01)   1072,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137037 2002|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires