تساقط كمية من الثلوج على منطقة الانصارين بطبربة ولجنة مجابهة الكوارث تنعقد استثنائيا

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات



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Publié le:2017-01-17 13:46:18

- استفاق أهالي منطقة الانصارين بمعتمدية طبربة من ولاية منوبة اليوم الثلاثاء لى منظر الثلوج تكسو الأراضي والمرتفعات (بارتفاع 06 سم)، وفق ما ذكره المدير الجهوي للحماية المدنية بمنوبة العميد جمال الورفلي لمراسلة (وات) بالجهة.وأضاف الورفلي ان "أعوان الحماية تدخلوا صبيحة اليوم الثلاثاء لإزاحة حافلة نقل ركاب انزلقت على مستوى جبل البوابة بالدخيلة، ثم سيارة خفيفة أنزلقت بدورها على مستوى طريق الانصارين، وتم إجلاء ونقل مواطن من نفس المنطقة للقيام بتصفية الدم لتعذر المرور بالطريق بصفة عادية، كما تمت معاينة وضعية شيخ بعد سقوط جزء من سقف مسكنه بجهة الشويقي نتيجة الأمطار ونقله الى المستشفى المحلي بطبربة لمتباعة حالته الصحية".واوضح انه "تم التدخل بالتعاون مع أعوان التجهيز لفتح وتنظيف الطريق بواسطة آلة ماسحة، وعقدت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بمنوبة، برئاسة والي الجهة احمد السماوي، اجتماعا استثنائيا وقائيا بمعتمدية طبربة، في إطار اخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لتواصل موجة البرد وتهاطل الثلوج على المرتفعات بالجهة وخاصة على جبل الانصارين وجبل البوابة" .وذكر ايضا ان اللجنة "تولت تامين وصول المواد الغذائية وقوارير الغاز والخبز إلى أهالي تلك المناطق، فضلا على تولي والي الجهة مرفوقا بالمعتمد وممثلي لجنة الكوارث بتفقد وضعية عدد من المتساكنين بالانصارين، وكذلك زيارة مركز رعاية الصحة الأساسية وتامين نقل إطاره الطبي وشبه الطبي وتزويده بكمية من الأدوية، وذلك بعد ان اغلق في وقت سابق اليوم بسبب تعذر الوصول الى المنطقة ككل".