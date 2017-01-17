Publié le:2017-01-17 13:34:59
تحوير في التركيبة الامنية بالمعبر الحدودي براس الجدير
Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - تم اليوم اجراء تحوير في التركيبية الامنية بالمعبر الحدودي براس الجدير تم بمقتضاه نقل محافظ الشرطة بالمعبر الى اقليم الامن الوطني بقابس وتعويضه بزميله العامل بالمركز الحدودي بحزوة.
Publié le:2017-01-17 13:34:59
Publié le:2017-01-17 13:34:59
cadre-26f0498f798fab8c574b0bf8784dbd15-2017-01-17 13:34:59
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