تحوير في التركيبة الامنية بالمعبر الحدودي براس الجدير

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 13:34:59

- تم اليوم اجراء تحوير في التركيبية الامنية بالمعبر الحدودي براس الجدير تم بمقتضاه نقل محافظ الشرطة بالمعبر الى اقليم الامن الوطني بقابس وتعويضه بزميله العامل بالمركز الحدودي بحزوة.