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Régions

انطلاق الحملة التحسيسية للدورة 19 لمسابقة الخمسة الذهبية بمنوبة

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - أعطيت صبيحة اليوم الثلاثاء، برواق العرض بالديوان الوطني للصناعات التقليدية، إشارة انطلاق الحملة التحسيسية للدورة التاسعة عشر لمسابقة الخمسة الذهبية التي ستنتظم يوم 16 مارس 2017.

وبين مدير ادارة البحث والتجديد بديوان الصناعات التقليدية عادل الرياحي في تصريح لمراسلة (وات) ان الحملة التحسيسية الإقليمية الخاصة بولايات تونس الكبرى وولاية بنزرت "شملت تقديما للمشاركين حول مسابقة الخمسة الذهبية التى تضم اللباس اليومي واللباس المناسباتي، بحضور عدد من المصممين والحرفيين وخريجي المدارس والمعاهد العليا ومراكز التكوين المهني المختصة في حرف الإكساء العمومية والخاصة، ومندوبي الصناعات التقليدية الممثلين للولايات المعنية بالحملة".
واضاف ان "موضوع مسابقة اللباس اليومي يتمثل في ابتكار ملابس رجالية ونسائية مستوحاة من اللباس التقليدي التونسي الأصيل مع توظيف الموروث البربري على غرار البرنس والقشابية والسروال التونسي واللحفة في تصاميم تواكب الموضة وتستجيب في ذات الوقت لمتطلبات الحياة اليومية، في حين يتمثل موضوع اللباس المناسباتي في ابتكار ملابس مناسبتية نسائية معاصرة جاهزة مستوحاة من اللباس التقليدي التونسي مع توفير حرية الابتكار للحرفيين فيما يتعلق باللباس المناسباتي الرجالي".
واوضح ان الحملة التحسيسية "تتواصل حتى تاريخ 08 فيفري القادم بصفاقس ونابل والمنستير وباجة وقفصة وقابس، لتغطي في شكل حملات إقليمية كافة جهات الجمهورية، وذلك بهدف الترويج لأهداف المسابقة الرامية الى إرساء موضة جديدة من الأزياء النسائية والرجالية يتم اعتمادها كلباس يومي في الحياة العملية اليومية أو كلباس رسمي في المراسم والإحتفالات، وذلك خدمة للتراث التونسي ولمزيد التعريف بما يزخر به من إبداعات في مجال التصميم والفصالة والخياطة".



Publié le:2017-01-17 16:09:55

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