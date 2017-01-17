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Politique

المرزوقي للسبسي ''اين الإقلاع نحن '' نغرق'' من يوم الى اخر وحالنا ''يضحك''

Mardi 17 Janvier 2017
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بــاب نــات - هاجم رئيس الجمهورية السابق ورئيس حراك تونس الارادة المنصف المرزوقي الرئيس الحالي الباجي قائد السبسي متهما اياه بالفشل في ادارة الدولة.
وأضاف المرزوقي في حوار بث عبر امواج إذاعة " نجمة" " النظام الحالي يتهمنا باننا "سبب ازمة 3 سنوات" ونحن نقول له " انت سبب أزمة 50 سنة من الحكم الفردي".
وتابع المرزوقي " يتحدثون عن هيبة الدولة وعن " الاقلاع" وحكومة قادرة على تسيير أربع دول وها نحن اليوم من فشل الى فشل ومن أزمة إلى ازمة " وحالنا ولا يضحك".
واكد المرزوقي انه يريد للحكومة ان تنجح ولكن السياسة الحالية تقول غير ذلك مضيفا " حبو الكرسي خذاووه وهانا نستناوو".

وكان رئيس الجمهورية السابق محمد المنصف المرزوقي أدى يوم الاثنين 16 جانفي رفقة مجموعة من القيادات المركزية والجهوية لحزبه زيارة الى مقر جمعية حماية واحات جمنة حيث التقى بأعضاء الجمعية وعبر لهم عن دعمه الشخصي والدعم الكامل للحزب لهذه التجربة الناجحة في إطار الإقتصاد الإجتماعي التشاركي





Publié le:2017-01-17 13:06:53

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