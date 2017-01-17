وزير التجهيز من عين دراهم: توفير كل ظروف العيش الملائمة للمواطن هي من الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 12:58:41

- خلال زيارته أمس الاثنين 16 جانفي 2017 لمعتمدية عين دراهم من ولاية جندوبة ضمن الوفد الوزاري ،اتصل وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد الصالح العرفاوي بالمواطنين واستمع إلى الصعوبات التي واجهوها جراء موجة الثلوج التي اجتاحت الجهة ومشاغلهم بصفة عامة ،وأكد لهم بالمناسبة أن الحكومة ووزارة التجهيز والإدارة الجهوية للتجهيز وكل الأطراف المتدخلة يبذلون قصارى جهدهم لفتح الطرقات المغلقة بسبب تهاطل الثلوج لها مشيرا إلى أن راحة المواطن وتوفير كل ظروف العيش الملائمة له هي من الأولويات التي تعمل الحكومة على تنفيذها .