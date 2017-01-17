الوحدات الأمنية بالقصرين تلقي القبض على منحرفين بحوزتهما 1 كغ من ''الزطلة'' قاما بتحويل وجهة فتاة وخطف فتاة اخرى ومواقعتهما غصبا عنهما

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 12:31:50

- قامت الوحدات الامنية بالقصرين مساء أمس الاثنين بمداهمة منزل بمنطقة "حي الزهور" والقاء القبض على منحرفين اثنين وحجز كمية 1 كغ من مادة القنب الهندي المعروفة "بالزطلة"، وفق ما ذكره مصدر أمني بالجهة لمر اسلة (وات) بالجهة.واضاف ذات المصدر ان المنحرفين "قاما بتحويل وجهة فتاة وخطف فتاة اخرى ومواقعتهما غصبا عنهما" .