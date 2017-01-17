الوحدات الأمنية بالقصرين تلقي القبض على منحرفين بحوزتهما 1 كغ من ''الزطلة'' قاما بتحويل وجهة فتاة وخطف فتاة اخرى ومواقعتهما غصبا عنهما

واضاف ذات المصدر ان المنحرفين "قاما بتحويل وجهة فتاة وخطف فتاة اخرى ومواقعتهما غصبا عنهما" .
Publié le:2017-01-17 12:31:50
|Groupe A
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|Groupe B
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-2
|Groupe C
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|3
|1
|1
|0
|0
|1
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|1
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|1
|0
|0
|1
|-1
|Groupe D
|Pts
|J
|G
|N
|P
|Diff
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|Quarts de Finale
|-
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|-
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|Demi Finale
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|Finale
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Par:oceanus (Spain )
Sur: متساكنو مدينة عين دراهم يستنجدون لفك عزلتهم وفتح الطرق الفرعية المغلقة