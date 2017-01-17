رئيس الجمهورية يستقبل راشد الغنوشي

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 12:18:49

- استقبل رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي صباح اليوم الثلاثاء 17 جانفي 2017 بقصر قرطاج راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة.وأفاد راشد الغنوشي في تصريح إعلامي أن اللقاء مع رئيس الدولة تناول الأوضاع العامة بالبلاد وبالخصوص أهمية التسريع بتفعيل مخرجات الندوة الدولية لدعم الاقتصاد والاستثمار خاصة مع تحسّن الأوضاع الأمنية والمؤشرات الاقتصادية الإيجابية في مستهل سنة 2017.كما أضاف رئيس حركة النهضة أنه تمّ التعرّض إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة وفي مقدمّتها الوضع الليبي والمبادرات المطروحة بالتعاون مع الاخوة في الجزائر ومصر لدفع مختلف الفرقاء الليبيين إلى التوصل إلى حلّ سياسي توافقي يمكّن من إعادة الأمن والاستقرار إلى هذا البلد الشقيق.