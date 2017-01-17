مشروع تونس: بعض قيادات النهضة تحاول تمييع جرائم الإرهاب

واعتبرت الحركة أنّ هذه التصريحات ''تحاول تعويم الحرب على الإرهاب وتمييع جرائم الإرهابيين''.
وفي المقابل أكّدت الحركة على ''استمرارها على موقف مساندة سياسات الحكومة كلّما اتفقت مع خياراتها الأساسية رغم قرار انسحابها من الاجتماعات الدّورية للأحزاب الدّاعمة لها''. كما عبّرت عن استعدادها للتواصل المباشر مع الحكومة ورئيسها كلّما أقتضى الأمر ذلك.
ودعا البيان حركة النهضة ''للاعتذار العلني عن تصريحات بعض قياديها التحريضّية'' ، محمّلة اياها ''المسؤولية الكاملة عن النتائج المترتّبة عنها''، حسب البيان.
Publié le:2017-01-17 12:13:36
Par:oceanus (Spain )
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