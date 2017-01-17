توننداكس يتراجع بنسبة 03ر3 بالمائة في افتتاح حصة الثلاثاء

وتصدرت قائمة الارتفاعات اسهم شركة إسمنت قرطاج بنسبة 47ر4 بالمائة (100ر2 د)، تلتها أسهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 79ر3 بالمائة (4.
10 د) والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 73ر2 بالمائة (3 د).
وفي ما يتعلق بالإنخفاضات، فقد شملت بالخصوص أسهم سيرياليس التي تراجعت بنسبة 28ر3 بالمائة (5 د) الى جانب اسهم وان تاك القابضة ومجمع بولينا القابضة اللتي انخفضت بنسبة 95ر2 بالمائة.
Publié le:2017-01-17 12:12:03
Par:oceanus (Spain )
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