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Journaux Economie توننداكس يتراجع بنسبة 03ر3 بالمائة في افتتاح حصة الثلاثاء Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات - عرفت بورصة تونس خلال معاملاتها، في افتتاح حصة الثلاثاء نسقا سلبيا، إذ تراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 03ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 81ر5566 نقطة وسط حجم معاملات بقيمة 418 الف دينار.



وتصدرت قائمة الارتفاعات اسهم شركة إسمنت قرطاج بنسبة 47ر4 بالمائة (100ر2 د)، تلتها أسهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 79ر3 بالمائة (4.

10 د) والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 73ر2 بالمائة (3 د).

وفي ما يتعلق بالإنخفاضات، فقد شملت بالخصوص أسهم سيرياليس التي تراجعت بنسبة 28ر3 بالمائة (5 د) الى جانب اسهم وان تاك القابضة ومجمع بولينا القابضة اللتي انخفضت بنسبة 95ر2 بالمائة.











Publié le:2017-01-17 12:12:03

- عرفت بورصة تونس خلال معاملاتها، في افتتاح حصة الثلاثاء نسقا سلبيا، إذ تراجع مؤشرها المرجعي "توننداكس" بنسبة 03ر0 بالمائة ليبلغ مستوى 81ر5566 نقطة وسط حجم معاملات بقيمة 418 الف دينار.وتصدرت قائمة الارتفاعات اسهم شركة إسمنت قرطاج بنسبة 47ر4 بالمائة (100ر2 د)، تلتها أسهم الشركة التونسية للبلور بنسبة 79ر3 بالمائة (4.10 د) والشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية بنسبة 73ر2 بالمائة (3 د).وفي ما يتعلق بالإنخفاضات، فقد شملت بالخصوص أسهم سيرياليس التي تراجعت بنسبة 28ر3 بالمائة (5 د) الى جانب اسهم وان تاك القابضة ومجمع بولينا القابضة اللتي انخفضت بنسبة 95ر2 بالمائة.

cadre-e800b03dc17d219c4b5c8d0f77cba177-2017-01-17 12:12:03

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Hedibg (Tunisia) | Mardi 17 Janvier 2017 à 12h 37m | Par