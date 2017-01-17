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Régions

متساكنو مدينة عين دراهم يستنجدون لفك عزلتهم وفتح الطرق الفرعية المغلقة

Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - مازالت انهج عدد من احياء مدينة عين دراهم والطرق الفرعية الموصلة إليها مغلقة بالكامل، واقتصرت عملية فتح الطريق على جزء من شارع الحبيب بورقيبة وشارع الشهداء، ولا يمكن للشاحنات الثقيلة المرور عبرها، وفق ما ذكره عدد من متساكني المدينة اليوم الثلاثاء في تصريحات لمراسل (وات) بالجهة .

وقال عدد من متساكني حي الازدهار وحي 2 مارس أنهم يعيشون منذ ثلاثة أيام عزلة حالت دون قدرتهم على الخروج لقضاء حاجياتهم خاصة الغذائية منها، وناشدوا السلط الجهوية بالتدخل العاجل لفك عزلتهم، كما حمل المتساكنون المسؤولية لرئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث (الممثلة في والي الجهة) لعدم اخذ الاحتياطات اللازمة قبيل موجة البرد والثلوج.

من جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية والقائد الميداني للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة ان "اللجنة وان تمكنت من فتح الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوية عبر عين دراهم وجزء من الطريق الجهوية رقم 61، الا ان بقية الطرق الفرعية والموصلة الى عين دراهم لازالت مغلقة"، واعتبر ان "ضخامة الثلوج حالت دون القدرة على فتحها"، مؤكدا ان "كافة الفرق تعمل ميدانيا لفتح الطرقات المغلقة وتخليص عدد من السيارات العالقة في أماكن مختلفة في محيط معتمدية عين دراهم".
وكانت العديد من الجمعيات باشرت منذ بدء موجة البرد في القيام بحملات لمساعدة متساكني الأحياء المعزولة وتقديم أغطية واطعمة لهم.





Publié le:2017-01-17 11:43:02

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4 de 4 commentaires pour l'article 137021

Oceanus  (Spain)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 12h 38m |           
Mais la neige fait mal meme dans les pays europeens car ca fait couper les routes elle fait isoler des villages ,ca c est la volonte d allah.tout simplement il faut etre pret pour sauver et a aider par tous les moyens et puis ca va changer inchallah.notre probleme c est qu on n apprend pas et qu on ne planifie rien pour l avenir afin d ameliorer l infrastructure qui date de l epoque coloniale,ou mettre un programme a long terme pour proteger les
villes et villages des inondations.

BenMoussa  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 12h 21m |           
تساقط الثلوج في عين دراهم في هذه الفترة امر طبيعي تعود عليه المتساكنون والمسؤولون ويعرفه كل الناس وان تفاوتت الكميات بين سنة واخرى مثلها مثل الامطار
وبعد الثورة بدانا نتعود على استغلال الاعلام والمسؤلين لمآسي الناس
فمواطنونا في هذه المناطق ليسوا في حاجة لزيارات وزراء ومسؤلين ولا صور بطولات وهمية يصورها البعض بحمل عجوز او طفل ولا الى قوافل دعائية توزع بعض الفتات ولا الى صور وابواق للمطالبين بالنجدة
على الدولة ومسؤوليها ان يقوموا بواجباتهم دون تراخي وعلى الجمعيات والمجتمع المدني ان يقدموا مساعداتهم دون دعاية واشهار وعلى الاعلام ان يقدم صورا للواقع ما تم وما ينتظر دون بحث على الاثارة والتوظيف

MOUSALIM  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 12h 07m |           
أخبار مؤسفة وصادمة عن معاناة شعبنا في المناطق المنكوبة .والسؤال الحارق .لماذا لا يحظى المعذبون في الأرض بالاهتمام الا إذا كانت الترويكا في السلطة ؟ أين إختفى حمة وجبهته ؟ وأين اختفى المقيم العام ؟ وأين اختفت فرق المنادب الاعلامية ؟يجب فضح كل هؤلاء ..

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 12h 03m |           
|Mercredi 04 Janvier 2017 à 17h 45m |

لا حياة لمن تنادي........نداء استغاثة واغـــــــاثة

|Mercredi 04 Janvier 2017 à 17h 45m |

التأهب لكل طارىء قبل حدوث الكارثة ...والوقاية مسبقا.......
عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>>
الدعوة لخلية أزمة لتجنيد كل المصالح من جيش وحماية مدنية والهلال الأحمر والمسؤولين الجهويين ووزارة التجهيز والشركات العمومية للماء والكهرباء ومصالح التضامن الإجتماعي وغيرها ذات العلاقة للتأهب لكل طارىء قبل حدوث الكارثة ....أهالينا و أخواننا وأحبابنا يستحقون المساعدة العاجلة ...
عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>>





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  17h : Ghana - Ouganda
  20h : Mali - Egypte
Babnet Tunisie Special CAN 2017
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Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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