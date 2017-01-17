Babnet

Politique

Économie

Régions

Partis & Société

Culture

Sport

Tribune

Monde

MÉdias

Journaux Régions متساكنو مدينة عين دراهم يستنجدون لفك عزلتهم وفتح الطرق الفرعية المغلقة Mardi 17 Janvier 2017

بــاب نــات - مازالت انهج عدد من احياء مدينة عين دراهم والطرق الفرعية الموصلة إليها مغلقة بالكامل، واقتصرت عملية فتح الطريق على جزء من شارع الحبيب بورقيبة وشارع الشهداء، ولا يمكن للشاحنات الثقيلة المرور عبرها، وفق ما ذكره عدد من متساكني المدينة اليوم الثلاثاء في تصريحات لمراسل (وات) بالجهة .



وقال عدد من متساكني حي الازدهار وحي 2 مارس أنهم يعيشون منذ ثلاثة أيام عزلة حالت دون قدرتهم على الخروج لقضاء حاجياتهم خاصة الغذائية منها، وناشدوا السلط الجهوية بالتدخل العاجل لفك عزلتهم، كما حمل المتساكنون المسؤولية لرئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث (الممثلة في والي الجهة) لعدم اخذ الاحتياطات اللازمة قبيل موجة البرد والثلوج.



من جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية والقائد الميداني للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة ان "اللجنة وان تمكنت من فتح الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوية عبر عين دراهم وجزء من الطريق الجهوية رقم 61، الا ان بقية الطرق الفرعية والموصلة الى عين دراهم لازالت مغلقة"، واعتبر ان "ضخامة الثلوج حالت دون القدرة على فتحها"، مؤكدا ان "كافة الفرق تعمل ميدانيا لفتح الطرقات المغلقة وتخليص عدد من السيارات العالقة في أماكن مختلفة في محيط معتمدية عين دراهم".

وكانت العديد من الجمعيات باشرت منذ بدء موجة البرد في القيام بحملات لمساعدة متساكني الأحياء المعزولة وتقديم أغطية واطعمة لهم.











Publié le:2017-01-17 11:43:02

- مازالت انهج عدد من احياء مدينة عين دراهم والطرق الفرعية الموصلة إليها مغلقة بالكامل، واقتصرت عملية فتح الطريق على جزء من شارع الحبيب بورقيبة وشارع الشهداء، ولا يمكن للشاحنات الثقيلة المرور عبرها، وفق ما ذكره عدد من متساكني المدينة اليوم الثلاثاء في تصريحات لمراسل (وات) بالجهة .وقال عدد من متساكني حي الازدهار وحي 2 مارس أنهم يعيشون منذ ثلاثة أيام عزلة حالت دون قدرتهم على الخروج لقضاء حاجياتهم خاصة الغذائية منها، وناشدوا السلط الجهوية بالتدخل العاجل لفك عزلتهم، كما حمل المتساكنون المسؤولية لرئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث (الممثلة في والي الجهة) لعدم اخذ الاحتياطات اللازمة قبيل موجة البرد والثلوج.من جهته أكد المدير الجهوي للحماية المدنية والقائد الميداني للجنة الجهوية لمجابهة الكوارث بجندوبة ان "اللجنة وان تمكنت من فتح الطريق الوطنية رقم 17 الرابطة بين طبرقة وجندوية عبر عين دراهم وجزء من الطريق الجهوية رقم 61، الا ان بقية الطرق الفرعية والموصلة الى عين دراهم لازالت مغلقة"، واعتبر ان "ضخامة الثلوج حالت دون القدرة على فتحها"، مؤكدا ان "كافة الفرق تعمل ميدانيا لفتح الطرقات المغلقة وتخليص عدد من السيارات العالقة في أماكن مختلفة في محيط معتمدية عين دراهم".وكانت العديد من الجمعيات باشرت منذ بدء موجة البرد في القيام بحملات لمساعدة متساكني الأحياء المعزولة وتقديم أغطية واطعمة لهم.

cadre-7968ce58844edb6b968eee0de0e14846-2017-01-17 11:43:02

Tweeter









Oceanus (Spain) | Mardi 17 Janvier 2017 à 12h 38m |