الشاهد يشارك بسويسرا في اشغال الدورة47 للمنتدى الاقتصادي العالمي ''دافوس''

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-17 11:36:38

- يشارك رئيس الحكومة يوسف الشاهد يومي الثلاثاء والاؤبعاء 17 و 18جانفي بسويسرا في اشغال الدورة 47 لمنتدى "دافوس" الاقتصادي العالمي التي تتواصل الى يوم 20 جانفي وذلك على رأس وفد رسمي يضم بالخصوص وزير التنمية والاستثمار الدولي ووزيرة الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة.ومن المنتظر ان يجري رئيس الحكومة عدة لقاءات مع شخصيات دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية، وذلك وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.كما سيشرف الشاهد بالمناسبة على ملتقى تحت عنوان "مستقبل الاقتصاديات العربية".ويشار الى ان الدورة 47 لمنتدى "دافوس" ستجمع اكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم منهم 1200 صاحب مؤسسة و300 شخصية عامة و50 شخصية سياسية للمشاركة في اكثر من 400 ورشة عمل ولقاءات خاصة في المجالات الاقاتصادية والصحية والبيئية.