الشاهد يشارك بسويسرا في اشغال الدورة47 للمنتدى الاقتصادي العالمي ''دافوس''

ومن المنتظر ان يجري رئيس الحكومة عدة لقاءات مع شخصيات دولية من رؤساء دول وحكومات ورؤساء مؤسسات وهياكل مالية عالمية ومجموعات اقتصادية دولية، وذلك وفق ما ورد في بلاغ لرئاسة الحكومة.
كما سيشرف الشاهد بالمناسبة على ملتقى تحت عنوان "مستقبل الاقتصاديات العربية".
ويشار الى ان الدورة 47 لمنتدى "دافوس" ستجمع اكثر من 3000 مشارك من مختلف دول العالم منهم 1200 صاحب مؤسسة و300 شخصية عامة و50 شخصية سياسية للمشاركة في اكثر من 400 ورشة عمل ولقاءات خاصة في المجالات الاقاتصادية والصحية والبيئية.
Publié le:2017-01-17 11:36:38
Par:oceanus (Spain )
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