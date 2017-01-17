حادث جبل الجلود: رفض الإفراج عن سائق الحافلة

Mardi 17 Janvier 2017



بــاب نــات









Publié le:2017-01-17 10:05:07

- رفض قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية اصطدام حافلة بقطار بمحطة جبل الجلود بالعاصمة موفى الشهر الماضي مطلب هيئة الدفاع الإفراج عن سائق الحافلة الموقوف على ذمة القضية.