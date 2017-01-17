Publié le:2017-01-17 10:05:07
حادث جبل الجلود: رفض الإفراج عن سائق الحافلة
Mardi 17 Janvier 2017
بــاب نــات - رفض قاضي التحقيق المتعهد بملف قضية اصطدام حافلة بقطار بمحطة جبل الجلود بالعاصمة موفى الشهر الماضي مطلب هيئة الدفاع الإفراج عن سائق الحافلة الموقوف على ذمة القضية.
Publié le:2017-01-17 10:05:07
Publié le:2017-01-17 10:05:07
cadre-60e5d0fee09a5e6cde71fc12ecadfe19-2017-01-17 10:05:07
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