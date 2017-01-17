قاسم عفية: نقابيين مسؤولين داخل الاتحاد ضمن المعتدين على النقابين في 4 ديسمبر 2012

وشدد المتحدث على انهم يتحملون مسؤولية نقابية ورغم فعلتهم لم تتم محاسبتهم ، وفق قوله.
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وكان مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي تعرض يوم 4 ديسمبر 2012 لهجوم من طرف مجموعات نسب عنه اصابة 10 أشخاص بجروح.
وأعلن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أنذاك أن 3 أمناء مساعدين من بينهم سمير الشفي وعدد آخر من النقابيين تعرضوا اليوم للإعتداء بالضرب بالحجارة وآلات حادة من طرف لجان حماية الثورة.
Publié le:2017-01-17 09:45:02
Par:jaket (Tunisia )
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