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Politique

قاسم عفية: نقابيين مسؤولين داخل الاتحاد ضمن المعتدين على النقابين في 4 ديسمبر 2012

Mardi 17 Janvier 2017
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بــاب نــات - قال قاسم عفية المرشح لخلافة حسين العباسي على رأس الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم الثلاثاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم، إن "نقابيين مسؤولين في هياكل نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن المعتدين على النقابيين في 04 ديسمبر وضمن من اعتدوا على حسين العباسي في بطحة محمد علي.
وشدد المتحدث على انهم يتحملون مسؤولية نقابية ورغم فعلتهم لم تتم محاسبتهم ، وفق قوله.


credits Shems Fm

وكان مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي تعرض يوم 4 ديسمبر 2012 لهجوم من طرف مجموعات نسب عنه اصابة 10 أشخاص بجروح.
وأعلن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أنذاك أن 3 أمناء مساعدين من بينهم سمير الشفي وعدد آخر من النقابيين تعرضوا اليوم للإعتداء بالضرب بالحجارة وآلات حادة من طرف لجان حماية الثورة.




Publié le:2017-01-17 09:45:02

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4 de 4 commentaires pour l'article 137013

KhNeji  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 11h 11m |           
هاهو خنارهم إللي مايعرفوهش الناس بدا يخرج وهذاك علاش الإتحاد ماقبلش نشرتقريرلجنة التقصي لأنو مورط في هالعركة الداخلية متاعو حتىللعنكوش وتوىنتحدى العباسي والشلة متاعو باش ينشرو تقرير العركة وخلي الشعب يحكم وتوى نفهمو إللي مجرد تصفية حسابات بين فصائل وتيارات داخل المنظمة

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 11h 06m |           
بعد إعتراف العباسي بإسقاط حكومة منتخبة من الشعب......نعيق هذا الطرطور يثبت بقوة تعاطي الإتحاد العام التونسي للشغل الدعارة السياسية خدمة للإنتخابات الداخلية...سيدخلون مزبلة التاريخ وهو كثر وعلى رأسهم قيادة الإتحاد ....هل مازلتم تصدّقون ان اتحاد الخراب منظمة وطنية تدافع عن العمال ؟؟؟!!!
حشّــاد استقال من زمان من الإتّحــاد....لأنه لا يريد الإبتزاز تحت الوعيد والتهديد بالتخريب ...الله يرحمه ولا بعده
يبتزون ولا ينتجـــــــــــــــــون.....فاشلون ومتقاعصون أصابهم البخل والوهن


Abou_Mazen  (Tunisia)  |Mardi 17 Janvier 2017 à 11h 04m |           
عيفية يفرفط ... بعد 4 سنين اتذكرها اليوم....لا حول ولا قوة الا بالله

Moezz  ()  |Mardi 17 Janvier 2017 à 10h 47m | Par           
هذا يدخل في الحملة الانتخابية في تشويه منافسيه. الحجة على من ادعى وعليه ان يكشف معلوماته ومصدرها والقصد من التكتم عليها .على كل حال نتمنى الا نراك في المكتب القادم



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Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
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Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
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