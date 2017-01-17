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Journaux Politique قاسم عفية: نقابيين مسؤولين داخل الاتحاد ضمن المعتدين على النقابين في 4 ديسمبر 2012 Mardi 17 Janvier 2017

audio بــاب نــات - قال قاسم عفية المرشح لخلافة حسين العباسي على رأس الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم الثلاثاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم، إن "نقابيين مسؤولين في هياكل نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن المعتدين على النقابيين في 04 ديسمبر وضمن من اعتدوا على حسين العباسي في بطحة محمد علي.

وشدد المتحدث على انهم يتحملون مسؤولية نقابية ورغم فعلتهم لم تتم محاسبتهم ، وفق قوله.





credits Shems Fm

وكان مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي تعرض يوم 4 ديسمبر 2012 لهجوم من طرف مجموعات نسب عنه اصابة 10 أشخاص بجروح.

وأعلن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أنذاك أن 3 أمناء مساعدين من بينهم سمير الشفي وعدد آخر من النقابيين تعرضوا اليوم للإعتداء بالضرب بالحجارة وآلات حادة من طرف لجان حماية الثورة.









Publié le:2017-01-17 09:45:02

- قال قاسم عفية المرشح لخلافة حسين العباسي على رأس الأمانة العامة للاتحاد العام التونسي للشغل، صباح اليوم الثلاثاء، في تصريح لاذاعة شمس آف آم، إن "نقابيين مسؤولين في هياكل نقابية داخل الاتحاد العام التونسي للشغل ضمن المعتدين على النقابيين في 04 ديسمبر وضمن من اعتدوا على حسين العباسي في بطحة محمد علي.وشدد المتحدث على انهم يتحملون مسؤولية نقابية ورغم فعلتهم لم تتم محاسبتهم ، وفق قوله.وكان مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي تعرض يوم 4 ديسمبر 2012 لهجوم من طرف مجموعات نسب عنه اصابة 10 أشخاص بجروح.وأعلن الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ أنذاك أن 3 أمناء مساعدين من بينهم سمير الشفي وعدد آخر من النقابيين تعرضوا اليوم للإعتداء بالضرب بالحجارة وآلات حادة من طرف لجان حماية الثورة.

cadre-33e2ea1181a818892bff4105d1f65616-2017-01-17 09:45:02

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KhNeji (Tunisia) | Mardi 17 Janvier 2017 à 11h 11m |