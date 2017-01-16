Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Salateen Tarab - Awal Hamsah  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

المهدي بن غربية يهنئ الأمازيغيين التونسيين بعامهم الجديد 2967

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - توجه المهدي بن غربية وزير العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان بتهنئة خاصة إلى التونسيين الأمازيغيين بمناسبة السنة الأمازيغية الجديدة 2967 .

وفي ما يلي نصّ التهنئة الصادرة يوم 14 جانفي 2017 بالصفحة الرسمية لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان :
يطيب لي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2967 أن أرفع إلى كافة مواطنينا التونسيين المنحدرين من أصول أمازيغية أحرّ التهاني وأصدق الأمنيات وأطيبها.
عديدة هي مناطق البلاد، بجنوب تونس وشمالها الغربي على وجه الخصوص، التي يتزامن فيها احتفالنا بذكرى ثورة 17ديسمبر-14 جانفي، باستقبال العام الأمازيغي الجديد، هذا التقويم الفلاحي العريق الذي تحييه عديد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والتراثية لأنه جزء لا يتجزأ من رصيد تونس الحضاريّ الغنيّ والمتنوّع.
مناسبة تونسية أمازيغية أصيلة بعاداتها، بديعة بتقاليدها المتأصّلة في أرض وطننا العزيز، لا يسعني إلاّ أن أتقاسم فرحتها معكم، راجيا لجميع التونسيّات والتونسيين سنة مباركة تعزّز فيها المكاسب وتتّحد فيها جهودنا بلا تمييز يفرّقنا أو اختلافات تشتّت قوانا.
إن تونس الحضارة والتاريخ عنوان للثراء والتنوع ووطن يتّسع للجميع.
أقولها بالعربية كلّ عام وتونس وشعبها بخير. وأكرّرها بالأمازيغية : اسوقاس تونس اذ مدنيس اداران.

مع محبّتي واحترامي
المهدي بن غربية
وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان

Publié le:2017-01-16 22:42:29

cadre-054d5e8e530b70eb11d9eda77a0abc65-2017-01-16 22:42:29
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 137004



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - Togo
  20h : RD Congo - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
RD Congo 3 1 1 0 0 1
Côte d’Ivoire 1 1 0 1 0 0
Togo 1 1 0 1 0 0
Maroc 0 1 0 0 1 -1
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12694,8

  • (13/01)
  • Jours d'importation
    109
  •              1 € = 2,46096 DT        1$ =2,32455 DT
  • Solde Compte du Trésor   (13/01)   1072,7 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |137004 1683|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires