المهدي بن غربية يهنئ الأمازيغيين التونسيين بعامهم الجديد 2967

وفي ما يلي نصّ التهنئة الصادرة يوم 14 جانفي 2017 بالصفحة الرسمية لوزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان :
يطيب لي بمناسبة حلول السنة الأمازيغية الجديدة 2967 أن أرفع إلى كافة مواطنينا التونسيين المنحدرين من أصول أمازيغية أحرّ التهاني وأصدق الأمنيات وأطيبها.
عديدة هي مناطق البلاد، بجنوب تونس وشمالها الغربي على وجه الخصوص، التي يتزامن فيها احتفالنا بذكرى ثورة 17ديسمبر-14 جانفي، باستقبال العام الأمازيغي الجديد، هذا التقويم الفلاحي العريق الذي تحييه عديد منظمات المجتمع المدني والجمعيات الثقافية والتراثية لأنه جزء لا يتجزأ من رصيد تونس الحضاريّ الغنيّ والمتنوّع.
مناسبة تونسية أمازيغية أصيلة بعاداتها، بديعة بتقاليدها المتأصّلة في أرض وطننا العزيز، لا يسعني إلاّ أن أتقاسم فرحتها معكم، راجيا لجميع التونسيّات والتونسيين سنة مباركة تعزّز فيها المكاسب وتتّحد فيها جهودنا بلا تمييز يفرّقنا أو اختلافات تشتّت قوانا.
إن تونس الحضارة والتاريخ عنوان للثراء والتنوع ووطن يتّسع للجميع.
أقولها بالعربية كلّ عام وتونس وشعبها بخير. وأكرّرها بالأمازيغية : اسوقاس تونس اذ مدنيس اداران.
مع محبّتي واحترامي
المهدي بن غربية
وزير العلاقة مع الهيئات الدستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان
Publié le:2017-01-16 22:42:29
Par:KhNeji (Tunisia )
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