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Régions

تسجيل 2528 مخالفة اقتصادية في ولاية نابل خلال سنة

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - أسفرت 10 آلاف و 650 عملية مراقبة اقتصادية قام بها أعوان المراقبة بالادارة الجهوية للتجارة بنابل خلال سنة2016، عن تسجيل 2528 مخالفة اقتصادية، حسب ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل فوزي طالب مراسلة (وات) بالجهة.

وذكر المسؤول الجهوي أن الزيارات شملت المحلات التجارية المفتوحة للعموم في جميع مسالك التوزيع بالجهة، مشيرا الى المخالفات التي تم تحريرها شملت 843 مخالفة متعلقة بالمواد الغذائية و350 مخالفة لبيع التبغ و304 مخالفات تتعلق بالخضر والغلال و157 مخالفة في قطاع الدواجن والبيض و147 مخالفة لبيع الملابس والاحذية.
وأوضح أن أغلب المخالفات تعلقت بالترفيع في الأسعار وعددها 965 مخالفة وعدم إشهار الأسعار بـ629 مخالفة و270 مخالفة تتعلق بالفوترة و149 مخالفة للتلاعب بالمواد المدعمة.
و أشار، في هذا الصدد، الى انه "تم حجز أكثر من 157 طنا من الخضر والغلال، وحوالي 332 طنا من المواد العلفية، و34 طنا من مادة الفرينة المدعمة، و13 طنا من السميد والعجين الغذائي، ومايفوق 11 الف لترا من الزيت النباتي المدعم، بالإضافة إلى حجز حوالي 26 ألف علبة تبغ و15 الف و 742قطعة من المواد الغذائية و1443قطعة حديد بناء.



Publié le:2017-01-16 23:07:09

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