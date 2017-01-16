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Médias

نقابة الصحفيين وجامعة مديري الصحف تدعوان إلى الإسراع بتفعيل قرارات رئيس الحكومة في مجال الإعلام ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - دعت كل من النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف، الى الإسراع بتفعيل الإجراءات المتعلقة بالإعلام، التي أعلن عنها رئيس الحكومة السبت الماضي، ووضعها حيّز التنفيذ في أقرب وقت، خاصة ما يتعلق منها باللجان العاملة على تسوية الوضعيات الهشة للعاملين في الإعلام العمومي والإشهار العمومي، وإيجاد الإطار القانوني والتمويل المالي اللازمين لإنشاء صندوق تطوير وتأهيل الصحافة المكتوبة، والإعلان عنه نهاية شهر فيفري 2017.

وأكدا في بيان مشترك اليوم الاثنين، على النتائج الإيجابية المنتظرة لهذه القرارات، في تحسين الأوضاع المهنيّة للصحفيين، وتنقية المناخ الاجتماعي داخل المؤسسات الإعلامية، مما سيساعد على الارتقاء بالمهنة والتفرغ إلى إنتاج صحافة جيدة وأخلاقيّة.
كما بينا أن قرارات رئاسة الحكومة تشمل الصحافة المكتوبة والالكترونية والإعلام السمعي البصري العمومي والخاص والجهوي، بما من شأنه أن يقطع مع المقاربات الإصلاحية الجزئية والترقيعية، ويفتح الباب أمام إيجاد نظام إعلامي جديد يقوم على الاستقلالية والتعددية والتنوع والشفافيّة.
وأبرزت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والجامعة التونسية لمديري الصحف، أهمية الإرادة السياسيّة في إعلان هذه القرارات، بهدف التأسيس لشراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة والهيئات العاملة في مجال الإعلام، حتى يضطلع بدوره المحوري في إنجاح المسار الانتقالي، وقيام دولة المواطنة والعدالة والديمقراطية.
يذكر ان رئيس الحكومة يوسف الشاهد، كان أعلن السبت الفارط، بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، عن جملة من القرارات التي تم إتخاذها خلال المجلس الوزاري المضيق المتعلق بقطاع الإعلام.



Publié le:2017-01-16 21:01:17

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