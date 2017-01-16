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Economie

توقيع عقد تعاون تونسي إيطالي لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - وقعت وزارة الصناعة والتجارة اليوم الإثنين مع مجمع للتنمية الصناعية بمقاطعة "أومبريا" الإيطالية عقد تعاون لتطوير المؤسسات الصغرى والمتوسطة التونسية والهياكل الفنية المكلفة بها على المستويين المركزي والمحلي.
وتمتد فترة العقد ثلاثة سنوات ويندرج في إطار بروتوكول دعم خاص من إيطاليا لتونس قيمته 9 مليون أورو.

ووقع العقد عن الجانب التونسي المدير العام المكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة بوزارة الصناعة والتجارة الصادق بجة والمدير العام لمجمع "أومبريا للتنمية" مورو أوغستيني.

وأوضح الصادق بجة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إثر توقيع العقد أن العقد يتضمن ثلاثة محاور أساسية هي تطوير القدرات الفنية للهياكل المكلفة بالمؤسسات الصغري والمتوسط ومحاضن المؤسسات ومراكز الأعمال وإحداث مرصد وطني للمؤسسات المتوسطة والصغرى وهي منظومة معلوماتية تتعلق بالمؤسسات ومحيطها وتساعد على اتخاذ القرار وضبط الإستراتيجيات وتعديل الإجراءات ومرافقة 50 مؤسسة تونسية (ستارت آب) في عمليات تطوير الشراكة والمراقبة والإحاطة الفنية وإيجاد فرص تكامل وتصدير.

وأضاف المدير العام للمؤسسات الصغرى والمتوسطة أن إختيار المؤسسات التونسية المستفيدة من هذا البرنامج يتم عن طريق طلب ترشح يعرض على لجنة مصغرة مع شروط محفزة تتمثل في أن تكون المؤسسات ناشئة ومحدثة من طرف خريجي التعليم العالي ومجددة ذات آفاق للتعاون مع الجانب الإيطالي ومنتصبة في المناطق الداخلية للبلاد.



Publié le:2017-01-16 20:52:15

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