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Régions

تعزيز التغطية الصحية بالمناطق التي تجتاحها موجة البرد ودعم الفريق الطبي وشبه الطبي على المستوى الجهوي

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - قررت وزارة الصحة، في نطاق خطة الطوارئ الصحية التي بادرت بتركيزها لمجابهة تداعيات موجة البرد في جهات الشمال والوسط الغربي للبلاد، مواصلة الإجراءات التي تم الانطلاق منذ يوم السبت 14 جانفي، والمتعلقة بتعزيز التغطية الصحية بالمناطق التي تجتاحها موجة البرد، ودعم الفريق الطبي وشبه الطبي على المستوى الجهوي .

كما قررت الوزارة إرسال بعثة صحية ثانية تضم 30 طبيبا في اختصاصات متعددة يتولون القيام بعيادات طبية على عين المكان للأهالي في المستشفيات الجهوية والمحلية و التجمعات السكنية البعيدة عن مناطق العمران، وتزويدهم بالأدوية اللازمة، وذلك بالتنسيق مع السلطات الجهوية وفرق الحماية المدنية بالشمال الغربي بداية من اليوم الاثنين 16 جانفي، ويتم على ضوء هذه التدخلات تقييم الحالة الصحية لمن يتم الكشف عنهم، والايواء المجاني لمن يتطلب وضعهم الصحي أو الاجتماعي ذلك في المؤسسات الاستشفائية بالجهات المعنية.
وستتولى الوزارة كذلك تدعيم فرق طب الاستعجالي بوحدات متنقلة للطب الاستعجالي، وأسطول سيارات الإسعاف بكل من عين دراهم وطبرقة والكاف والقصرين وتالة بسيارات إسعاف رباعية الدفع وذلك لنقل المواطنين من المناطق الوعرة .
يذكر أن وزارة الصحة أذنت، منذ بداية موجة البرد، بإيواء المصابين بالقصور الكلوي ممن يقومون بحصص تصفية الدم بالمؤسسات الصحية التي يجتاحها البرد الى حين تحسن الأحوال الجوية، مع الايواء الوجوبي للحالات الصحية المهددة بالتعكر لكبار السن والأطفال والمرضى المصابين بأمراض مزمنة أو نقص المناعة.
كما أذنت بالرفع في مخزون الأدوية بالمؤسسات الصحية بهذه المناطق لتجنب نقص التزويد في مجمل الهياكل، وبوضع مولد كهربـاء على ذمـة مستشفـى عين دراهم لتقوية معـدات التدفئـة، إضافة إلى التنسيق بين قاعة العمليات المركزية بوزارة الصحة، ومصالح الحماية المدنية والمديرين الجهويين للصحة والفرق الطبية المتنقلة بهذه الولايات من أجل تأمين تدخلات الفرق الطبية في أحسن الظروف .



Publié le:2017-01-16 22:02:23

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