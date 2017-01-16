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Politique

الجهيناوي يبحث مع سفير الجزائر الاستحقاقات التونسية الجزائرية المقبلة

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - مثل واقع العلاقات الثنائية التونسية الجزائرية، وسبل الارتقاء بها في جميع المجالات، والإعداد للاستحقاقات الثنائية المقبلة، محور اللقاء الذي جمع، الاثنين، وزير الشؤون الخارجية، خميس الجهيناوي، بسفير الجزائر لدى تونس، عبد القادر حجار، بمقر الوزارة.

وتناول اللقاء بالخصوص، وفق بلاغ صادر عن الخارجية، الاستعدادات لإحياء الذكرى 59 لأحداث ساقية سيدي يوسف يوم 8 فيفري المقبل، بالإضافة إلى أشغال اللجنة الكبرى المشتركة التونسية الجزائرية ولجنة المتابعة وكذلك اللجنة القنصلية التونسية الجزائرية.
وأضاف البلاغ أن الدبلوماسي الجزائري عبر أثناء اللقاء عن "ارتياح بلاده للعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وللمستوى المتميز للتنسيق القائم بينهما في كل الميادين".
من جانبه، أبرز الجهيناوي متانة العلاقات التاريخية والأخوية التونسية الجزائرية، التي تجسدت بالخصوص في زيارة رئيس الجمهورية، الباجي قايد السبسي، الأخيرة إلى الجزائر، مؤكدا الحرص المشترك على متابعة نتائج هذه الزيارة، ودعم التشاور والتنسيق بخصوص القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق نص البلاغ.



Publié le:2017-01-16 20:02:04

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