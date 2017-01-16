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Politique

محمد الناصر يستقبل أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - كان لرئيس مجلس نواب الشعب، محمد الناصر، ظهر الاثنين بقصر باردو، لقاء بأعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، يتقدمها رئيسها، جمال مسلم.

وأكد الناصر لأعضاء الهيئة أنه سيتم تشريك الرابطة في النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها، عبر الاستماع الى مقترحاتهم وتصوّراتهم، وذلك في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.
من جهة أخرى، نوه رئيس المجلس بالدور التاريخي الذي اضطلعت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منذ تأسيسها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات ومساهمتها في إنجاح الانتقال الديمقراطي والحوار الوطني، مهنئا الهيئة المديرة الجديدة بنجاح المؤتمر السابع للرابطة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عرضا عن الوضعية المالية للرابطة والصعوبات التي تعترضها، خاصة لعدم امتلاكها لمقر بعد 40 سنة من تأسيسها.



Publié le:2017-01-16 20:08:44

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