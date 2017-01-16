محمد الناصر يستقبل أعضاء الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

وأكد الناصر لأعضاء الهيئة أنه سيتم تشريك الرابطة في النظر في مشاريع القوانين ذات الصلة بمجالات اختصاصاتها، عبر الاستماع الى مقترحاتهم وتصوّراتهم، وذلك في إطار انفتاح المؤسسة التشريعية، وفق ما جاء في بلاغ إعلامي للبرلمان.
من جهة أخرى، نوه رئيس المجلس بالدور التاريخي الذي اضطلعت به الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان منذ تأسيسها في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الحريات ومساهمتها في إنجاح الانتقال الديمقراطي والحوار الوطني، مهنئا الهيئة المديرة الجديدة بنجاح المؤتمر السابع للرابطة.
من جانبه، قدم رئيس الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عرضا عن الوضعية المالية للرابطة والصعوبات التي تعترضها، خاصة لعدم امتلاكها لمقر بعد 40 سنة من تأسيسها.
Publié le:2017-01-16 20:08:44
Par:ibnbathouta (France )
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