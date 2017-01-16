مسيرة في المكناسي تنديدا بالمناوشات الليلية بين رجال الامن وعدد من المحتجين

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 18:46:25

- نظم، مساء اليوم الاثنين، عدد من اهالي معتمدية المكناسي مسيرة احتجاجية انطلقت من امام مقر الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي وتوقفت امام مركز الامن الوطني بالمنطقة، للتنديد بما اعتبروه "تشويها لحراكهم الاجتماعي"، وتعبيرا عن رفضهم لما تشهده مدينة المكناسي من مواجهات ليلية ازعجت الاهالي والاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع والذي يخلف كل ليلة حالات اختناق في صفوف السكان، وفق ما أفاد به عدد من المحتجين مراسلة (وات) بالجهة.من جهة اخرى، ادان الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي في تصريح اعلامي لكاتبه العام، زهير الخصخوصي، التحركات التي تشهدها مدينة المكناسي ليلا وعبر عن مساندته المطلقة للمحتجين ومطالبهم معتبرا ان ما يعانيه ابناء المكناسي من ايقافات واستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع غير مبرر، حسب تعبيره.يشار الى ان العصيان المدني بمعتمدية المكناسي يتواصل لليوم 18 على التوالي، وينفذه عدد من المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم، وعمال الحضائر، والناجحين في مناظرة مشروع منجم الفسفاط بالمكناسي، وتشهد المنطقة منذ حوالي الاسبوع مناوشات ليلية بين عدد من الشبان وقوات الامن يتم خلاله الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع.