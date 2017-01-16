مسيرة في المكناسي تنديدا بالمناوشات الليلية بين رجال الامن وعدد من المحتجين

من جهة اخرى، ادان الاتحاد المحلي للشغل بالمكناسي في تصريح اعلامي لكاتبه العام، زهير الخصخوصي، التحركات التي تشهدها مدينة المكناسي ليلا وعبر عن مساندته المطلقة للمحتجين ومطالبهم معتبرا ان ما يعانيه ابناء المكناسي من ايقافات واستعمال مكثف للغاز المسيل للدموع غير مبرر، حسب تعبيره.
يشار الى ان العصيان المدني بمعتمدية المكناسي يتواصل لليوم 18 على التوالي، وينفذه عدد من المعطلين عن العمل من اصحاب الشهائد الذين طالت بطالتهم، وعمال الحضائر، والناجحين في مناظرة مشروع منجم الفسفاط بالمكناسي، وتشهد المنطقة منذ حوالي الاسبوع مناوشات ليلية بين عدد من الشبان وقوات الامن يتم خلاله الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع.
Publié le:2017-01-16 18:46:25
Par:Maxii Melinoss (Tunisia )
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