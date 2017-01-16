مبروك كرشيد: تحويز وقتي لعقارين دوليين في قفصة لفائدة عدة مشاريع

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بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 19:03:42

- أعلن كاتب الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية مبروك كرشيد، الإثنين، عن تحويز وقتي لعقارين دوليين في قفصة بهدف توسيع المنطقة الصناعية العقيلة 2 وإحداث فضاء معارض بالمنطقة.وتعهد كاتب الدولة، خلال زيارة ولاية قفصة، بإدراج ضيعة السند الدولية والبالغ مساحتها 2800 هكتار (1800 هكتار استغلال فلاحي إحيائي والجزء المتبقي منها مرعى)، ضمن القائمة المقبلة لشركات الإحياء لحل أزمة البطالة لعدد من العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد العليا .وأضاف أن القائمة عدد36 التي ستدرج ضمنها هذه الضيعة ستكون جاهزة على أقصى تقدير خلال شهر ونصف.وأوضح كرشيد أنه سيقع ربط شبكة علاقات على مستوى العاصمة مع الوزارات الأخرى المعنية لتسهيل إجراءات إحالة العقارات الدولية من أجل التنمية الجهوية.وأكد تقدم صياغة الوثيقة التوجيهية للوزارة بنسبة 60 بالمائة والتي تتضمن 7 نقاط من أهمها توحيد النصوص القانونية ضمن مجلة أملاك وطنية.وأشار إلى عرض هذه الوثيقة، بعد الإنتهاء من إعدادها في غضون ثلاث أو أربعة أشهر، على مجلس وزاري ثم على البرلمان للمصادقة عليها.وإعتبر كرشيد أن الوثيقة التوجيهية "ستكون مكسبا لإرساء شفافية حقيقية للعقار الدولي" مشيرا إلى الإنطلاق، منذ جانفي الجاري، في أشغال إعداد خريطة رقمية للبلاد التونسية لحفظ الأملاك العمومية إلى جانب إحداث وكالة مدخرات عقارية تحمل رؤية مستقبلية للأجيال القادمة.وبين أنه تم إقتناء معدات لوجيستية إعلامية تخول إنشاء منظومة الرقمنة لإدارة الملكية العقارية.ولفت كاتب الدولة إلى أن الوزارة ستعقد جلسة عمل مع وزارة الفلاحة للتسريع في الإجراءات اللازمة لتحويل صبغة الأراضي الفلاحية الدولية إلى صناعية قصد الإنطلاق في المشاريع المبرمجة بالجهة.