اجتماع تونسي- ليبي بمعبر رأس جدير يفضي الى إقرار لقاء يوم غد للترتيب لإعادة حركة المعبر

وأضاف ذات المصدر في تصريح عقب اللقاء لمراسلة (وات) بمدنين ان "الاجتماع كان ديوانيا بالأساس وتناول مسائل تهم سلاسة مرور المسافرين وانسياب السلع ومسألة الجوازات"، معربا عن تفاؤله بانفراج الوضع قريبا وعودة معبر راس جدير الحدودي إلى النشاط.
وتشهد مدينة بن قردان اليوم حالة من الهدوء في انتظار ما ستؤول اليه المفاوضات بشأن إعادة انسياب البضائع، باستثناء تجمع عدد من التجار بالشوشة في محاولة منهم التحول الى الحدود الليبية للتزود بالمحروقات والتهديد باجتياز الحدود غير ان الوحدات العسكرية منعتهم ليعودوا أدراجهم بعد اقناعهم بمهلة أيام قليلة لبحث مطلبهم.
Publié le:2017-01-16 16:55:02
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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