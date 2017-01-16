عدد من شباب القصرين يغلقون الطريق الرئيسية للمدينة للمطالبة بالانتداب ضمن منظومة الحضائر

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 16:49:24

- أقدم ، ظهر اليوم الاثنين ، عدد من شباب حي "عين الخضراء" من معتمدية حي الزهور بولاية القصرين على غلق الطريق الرئيسية للمدينة وإشعال العجلات المطاطية، مطالبين بانتدابهم في اطار منظومة الحضائر نظرا لظروفهم الاجتماعية الصعبة وطول بطالتهم، حسب ما أفاد به عدد منهم في تصريحات متطابقة لمراسلة (وات) بالجهة .ويأتي هذا التحرك على خلفية اصدار والي القصرين الاسبوع المنقضي بلاغا عبر الصفحة الرسمية للولاية بشبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أكد من خلاله أن وزارة التنمية أوقفت العمل منذ سنة 2013 بقبول المعطلين عن العمل في اطار منظومة الحضائر، وأن ما يروج له بالجهة حول قبول المعطلين في اطار هذه المنظومة وغيرها لا أساس له من الصحة، حسب ذات البلاغ الذي صدر عقب الاحتجاجات التي شهدتها مدينة القصرين في الاونة الاخيرة للمطالبة بالانتداب في اطار منظومة الحضائر وتوافد أعداد غفيرة من المواطنين على مقر الولاية لنفس الغرض.