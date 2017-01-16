الكميات الأخيرة للأمطار بحساب المليمتر

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 15:03:13

- في ما يلي كميات الأمطار بحساب المليمتر وأهم الظواهر الجوية المسجلة من الساعة السابعة صباحا ليوم الاحد 15 جانفي الى الساعة السابعة صباحا ليوم الاثنين 16 جانفي1 -** ولاية تونس : تونس قرطاج 8 حلق الوادي 3 ** ولاية بن عروس : بن عروس 9 بومهل 11 فوشانة 13 المحمدية 12 الخليدية 12 المروج 8 رادس 11 مرناق 8 مقرين 8 حمام الانف 13 بئر الباي 10 وادي الحمى 5 ** ولاية أريانة : اريانة 9 قلعة الاندلس 13 رواد 5 سيدي ثابت 9 شرفش 7 المنيهلة 13 ** ولاية منوبة : منوبة 11 الجديدة 16 المرناقية 6 طبربة 17 شواط 10 برج العامري 20 البطان 17 ** ولاية بنزرت : بنزرت المحطة 9 بنزرت المدينة 13 منزل بورقيبة 17 تينجة 17 راس الجبل 8 غار الملح 9 اوتيك 9 سجنان 32 جومين 48 العزيب 12 غزالة 13 العالية 23 ماتلين 12 ** ولاية زغوان : زغوان 9 الزريبة 10 بئر مشارقة 13 صواف 10 سد وادي الرمل 2 سد وادي الكبير 6 عين عسكر 18 جرادو 1 مقرن 9 سد بئر مشارقة 9 الفحص 13 ** ولاية نابل : منزل تميم 8 قليبة 6 حمام الغزاز 4 الهوارية 16 تاكلسة 14 سليمان 2 قرمبالية 5 بوعرقوب 1 ** ولاية باجة : باجة المحطة 35 باجة المدينة 30 باجة الجنوبية 27 عمدون 32 نفزة 29 تيبار 25 تبرسق 30 قبلاط 30 مجاز الباب 30 تستور 21 سد كساب 40 سد سيدي سالم 20 سد العروسية 28 ** ولاية سليانة : سليانة المحطة 9 سليانة المدينة 13 بوعرادة 6 العروسة 8 قعفور 25 الكريب 35 بورويس 12 الروحية 1 برقو 9 عين بوسعدية 14 ** ولاية جندوبة : جندوبة المحطة 25 جندوبة المدينة 24 طبرقة 42 غار الدماء 28 فرنانة 47 بوسالم 28 وادي مليز 20 بني مطير 56 سد بوهرتمة 25 سد بربرة 56 ** ولاية الكاف : الكاف المحطة 7 الكاف المدينة 6 الدهماني 4 الجريصة 4 القصور 2 القلعة الخصباء 1 السرس 3 نبر 7 وادي ملاق 11 تاجروين 3 الساقية 4 الطويرف 14 محطة K 13 3 ** ولاية القصرين : تالة 1 ** ولاية مدنين : مدنين 1 2اهم الظواهر الجوية المسجلة :: - ولاية بنزرت : معتمدية ماتلين - ولاية باجة : مرتفعات نفزة وتبرسق وتيبار - ولاية جندوبة : عين دراهم 55 صم بني مطير 20 صم مرتفعات غار الدماء - ولاية الكاف : ساقية سيدي يوسف 20 صم مرتفعات الكاف والدهماني والقصور والطويرف - ولاية سليانة : مكثر 2 صم كسرى 1 صم عين بوسعدية 2 صم برقو - ولاية القصرين : تالة 1 صم: طبرقة ونفزة * رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س : 101 بطبرقة 96 بالقصرين 72 ببنزرت ومطماطة 68 بتونس وزغوان 65 بجندوبة وتالة 68 بالنفيضة 61 بقليبية والكاف 58 بسليانة 54 بباجة 50 بسيدي بوزيد