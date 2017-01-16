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Régions

اهالي معتمدية منزل بوزيان يشاركون في مسيرة احتجاجية للمطالبة بالتشغيل والتنمية

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - خرج اليوم الاثنين عدد من اهالي معتمدية منزل بوزيان ومن شبابها المعطل عن العمل ومن ممثلي المجتمع المدني بكل اطيافه في مسيرة جابت الشارع الرئيسي(الطريق الوطنية عدد 14 الرابطة بين قفصة وصفاقس) للمطالبة بحق ابناء المنطقة في التنمية والتشغيل.

وافاد الممثل عن المحتجين عادل نصري في تصريح لمراسلة (وات) بالجهة ان "المسيرة جاءت نتيجة لعدة تراكمات بسبب سياسة تجاهل تمارس ضد معتمدية منزل بوزيان التي تعيش عقابا جماعيا منذ اكثر من ست سنوات"، على حد تعبيره.
وندد بتكرار رفع المشاركين في المسيرة "لنفس الشعارات والمطالب منذ اندلاع الثورة والتي لم يحقق منها أي مطلب على غرار التشغيل والتنمية للجهات الداخلية ذات الاولوية المطلقة في برامج تنموية حقيقية تنفذ على ارض الواقع في فترة وجيزة دون تسويف او مماطلة" وفق تعبيره.
يذكر ان عددا من ابناء معتمدية منزل بوزيان من ولاية سيدي بوزيد خاضوا سلسلة من الاعتصامات والاحتجاجات المطالبة بالتشغيل والتنمية منذ بداية سنة 2016.



Publié le:2017-01-16 14:09:01

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