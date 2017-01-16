Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 13:48:01

- 51 بالمائة من التونسيين يحملون نظرة سيئة على خدمات الادارة، حسب نتائج سبر للاراء أنجزته مؤسسة "سيقما كونساي" .و أوضح مدير المؤسسة ، حسن الزرقوني، خلال تنظيم وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة اليوم الاثنين ، للندوة الوطنية الختامية حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية ، أن هذا السبر، تم انجازه في 2016، معتمدا على عينة شملت 8 الاف مواطن.وبين أن 77 بالمائة من المواطنين المشاركين في العينة، يعتبرون الادارة غير منتجة وغير ناجعة وان 53 بالمائة منهم يعتبرونها ادارة غير منتجة و 68 بالمائة أشاروا الى وجود رشوة وفساد صلبها.في المقابل استنتج نفس سبر الاراء، حسب الزرقوني ، أن 6ر35 بالمائة من العينة، أكدوا أنهم يحملون نظرة جيدة على اداء الادارة، و56 بالمائة عبروا عن رضاهم على جودة الخدمات وأن 41 بالمائة غير راضين على جودة هذه الخدمات و19 بالمائة غير راضين عنها بالمرة.كما أفاد الزرقوني بأن 37 بالمائة من المواطنين الذين شملتهم العينة ، عبروا عن تطلعهم لتحسين وضع انضباط الاداريين و36 بالمائة طالبوا بالتسريع في اداء عملية الخدمات و30 بالمائة منهم بتكريس العدالة بين التونسيين.يذكر أن وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة اعتمدت على مؤسسة "سيقما كونساي" للقيام بهذا السبر ، لاتخاذه قاعدة في منهجية عملها على بلورة استراتيجية وطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية.