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Economie

توننداكس يفتتح معاملات الاثنين في المنطقة الخضراء

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - افتتحت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة الاثنين في المنطقة الخضراء اذ سجل مؤشرها المرجعي "توننداكس" زيادة بنسبة 34ر0 بالمائة في حدود 15ر5565 نقطة وسط حجم تبادل بلغ 678 الف دينار، حسب التحليل اليومي للوسيط بالبورصة "ميناكابتل".

وبخصوص اداء الاسهم، تطورت اسمنت قرطاج بنسبة 78ر5 بالمائة (01ر2 دينار) تليها التجاري للايجار المالي بنسبة 06ر4 بالمائة (95ر19 دينار) ووان تاك القابضة بنسبة 26ر3 بالمائة (50ر9 دينار).
في المقابل تقهقرت الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 85ر2 بالمائة (76ر4 دينار) وتراجعت البطارية التونسية اسد بنسبة 76ر2 بالمائة (32ر6 دينار).
كما انخفضت اسهم تواصل القابضة بنسبة 81ر1 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 54ر0 دينار.



Publié le:2017-01-16 13:20:20

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Cameroun 1 1 0 1 0 0
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  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
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