توننداكس يفتتح معاملات الاثنين في المنطقة الخضراء

وبخصوص اداء الاسهم، تطورت اسمنت قرطاج بنسبة 78ر5 بالمائة (01ر2 دينار) تليها التجاري للايجار المالي بنسبة 06ر4 بالمائة (95ر19 دينار) ووان تاك القابضة بنسبة 26ر3 بالمائة (50ر9 دينار).
في المقابل تقهقرت الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 85ر2 بالمائة (76ر4 دينار) وتراجعت البطارية التونسية اسد بنسبة 76ر2 بالمائة (32ر6 دينار).
كما انخفضت اسهم تواصل القابضة بنسبة 81ر1 بالمائة ليصل سعر السهم الواحد الى 54ر0 دينار.
Publié le:2017-01-16 13:20:20
Par:LEDOYEN (Tunisia )
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