تساقط كميات قليلة من الثلوج على مرتفعات معتمديات تالة والعيون وجدليان

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 12:56:24

- شهدت مرتفعات معتمديات تالة والعيون وجدليان وبعض المناطق الحدودية بمعتمدية فريانة من ولاية القصرين على غرار منطقة "بوشبكة"، مساء أمس الأحد، نزول كميات قليلة من الثلوج وصلت أقصاها 1 صم بتالة، كما شهدت بعض المعتمديات الاخرى نزول كميات من الامطار مصحوبة برياح قوية كانت أقصاها بمعتمدية حيدرة ب3 فاصل 5 ملمتر، وفق ما ذكره مصدر من المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقصرين لمراسلة (وات) بالجهة.وذكر المكلف بالإعلام بالإدارة الجهوية للحماية المدنية بالقصرين تاج الدين حقي مراسل (وات) بالجهة ان "وحدات الحماية المدنية وأعوان التجهيز بتالة تدخلت لإخراج حافلة نقل عمومي علقت مساء أمس مع حوالي منتصف الليل بإحدى طرق منطقة "عين أم الثعالب " نتيجة تراكم الثلوج، كما قامت بإزاحة شاحنة ثقيلة بنفس المعتمدية بعد أن انزلقت دون أن تسفر عن أية أضرار بشرية أو مادية".وتحسبا للتقلبات المناخية الحالية، دعا والي القصرين حسن الخديمي، في بلاغ أصدرته أواخر الاسبوع المنقضي دائرة الاعلام والندوات بالولاية عبر موقعها الرسمي بشبكة التواصل الاجتماعي، كافة مواطني الجهة ومستعملي وسائل النقل بجميع أنواعها الى توخي الحذر وعدم المغامرة واتخاذ الاحتياطات الضرورية.من جهته، أكد المعتمد الأول عاطف الماسي أن "اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث الطبيعية في انعقاد دائم ومتواصل بهدف ضمان الجاهزية التامة والقصوى والتدخل الناجع لمختلف الأطراف المتدخلة بها وتم اتخاذ جميع التدابير لمجابهة موجة البرد الحالية وتخزين كميات من الملح بمعتمدية تالة لإذابة الثلوج في حال تساقطه بها أو ببقية المناطق المتاخمة لها".