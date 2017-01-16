رئيس الحكومة يعلن عن تفعيل استراتيجية تحديث الادارة والوظيفة العمومية خلال الأسابيع القادمة

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 12:50:17

- أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية ، سينطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة.وأوضح الشاهد اليوم الاثنين في الندوة الختامية للاستشارة الوطنية حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية (ادارتك 20/20) ، أن مشروع هذه الاستراتيجية سيتم عرضه على اجتماع مجلس وزاري مضيق للمصادقة عليه، قبل الانطلاق في تفعيله.ولاحظ رئيس الحكومة أن تشخيص عمل الادارة ، يشير الى وجود قلة ثقة للمواطنين في الادارة التونسية والجماعات المحلية ، مشددا على أن كل الاصلاحات مرتبطة باصلاح الوظيفة العمومية والادارة التونسية عبر مسار تشاركي انكبت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة على اعتماده في عملها.وقال الشاهد " هذه الاستراتيجية تعمل على تقريب الخدمات وتسهيلها و الضغط على الوقت ".من جهته، أشار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في تدخلة الى أن هذه الاستراتيجية التي تعمل وزارته على اعداها ، صيغت بالاستناد الى ملاحظات وتطلعات عينة واسعة من المواطنين اضافة الى تشريك مؤسسات الانتاج وأبناء الادارة.وأكد البريكي أن هذه الندوة تهدف الى ضبط الاصلاحات الفورية التي يجب أن تنكب عليها الادارة التونسية، معتبرا أنها تأتي بعد الانتهاء من سلسلة من الندوات الاقليمية التي تم تنظيمها في الغرض.أما وزير البيئة والشؤون المحلية ، رياض المؤخر، فركز في مداخلته، على أهمية الاسراع في اجراء الانتخابات البلدية منتقدا في هذا السياق اداء الجماعات المحلية اجمالا.واعتبر ان العمل على اصلاح الادارة، من أهم الاصلاحات التي يمكن تحقيقها، مذكرا بأن الادارة التونسية تعاني بطئا في الخدمات وتعطيلا لمختلف الفاعلين.