Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Cherifa Fadel - Ah Ya El Maktoob  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Politique

رئيس الحكومة يعلن عن تفعيل استراتيجية تحديث الادارة والوظيفة العمومية خلال الأسابيع القادمة

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - أعلن رئيس الحكومة يوسف الشاهد ، أن تفعيل الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية ، سينطلق خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وأوضح الشاهد اليوم الاثنين في الندوة الختامية للاستشارة الوطنية حول مشروع الاستراتيجية الوطنية لتحديث الادارة والوظيفة العمومية (ادارتك 20/20) ، أن مشروع هذه الاستراتيجية سيتم عرضه على اجتماع مجلس وزاري مضيق للمصادقة عليه، قبل الانطلاق في تفعيله.

ولاحظ رئيس الحكومة أن تشخيص عمل الادارة ، يشير الى وجود قلة ثقة للمواطنين في الادارة التونسية والجماعات المحلية ، مشددا على أن كل الاصلاحات مرتبطة باصلاح الوظيفة العمومية والادارة التونسية عبر مسار تشاركي انكبت وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة على اعتماده في عملها.
وقال الشاهد " هذه الاستراتيجية تعمل على تقريب الخدمات وتسهيلها و الضغط على الوقت ".
من جهته، أشار وزير الوظيفة العمومية والحوكمة عبيد البريكي في تدخلة الى أن هذه الاستراتيجية التي تعمل وزارته على اعداها ، صيغت بالاستناد الى ملاحظات وتطلعات عينة واسعة من المواطنين اضافة الى تشريك مؤسسات الانتاج وأبناء الادارة.

وأكد البريكي أن هذه الندوة تهدف الى ضبط الاصلاحات الفورية التي يجب أن تنكب عليها الادارة التونسية، معتبرا أنها تأتي بعد الانتهاء من سلسلة من الندوات الاقليمية التي تم تنظيمها في الغرض.

أما وزير البيئة والشؤون المحلية ، رياض المؤخر، فركز في مداخلته، على أهمية الاسراع في اجراء الانتخابات البلدية منتقدا في هذا السياق اداء الجماعات المحلية اجمالا.
واعتبر ان العمل على اصلاح الادارة، من أهم الاصلاحات التي يمكن تحقيقها، مذكرا بأن الادارة التونسية تعاني بطئا في الخدمات وتعطيلا لمختلف الفاعلين.


Publié le:2017-01-16 12:50:17

cadre-59be4cfb92fbd811f5d3d7e43e8839a7-2017-01-16 12:50:17
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136968



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - Togo
  20h : RD Congo - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136968 2684|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires