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انتقادات واسعة لتدنيس العلم الوطني ودعوات لإقالة وزيرة الشباب والرياضة

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - طالب رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني في صفحته الرسمية بالفايسبوك بفتح تحقيق إداري وعدلي في عملية تدنيس العلم الوطني المُفدى.
كما دعا عبد الوهاب الهاني الى حل المكتب الجامعي لكرة القدم وإقالة وزيرة ماجدولين الشارني وكاتبي الدولة للشباب والرياضة.
وشدد الهاني على أن الراية الوطنية ومقدسات الأمة خط أحمر لا ينبغي التهاون ولا التسامح مع من يتطاول عليه وعلى رمزيته ومع من يقوم بتدنيسه.
جدير بالذكر ان التونسيين صدموا برفع لاعبي المنتخب الوطني لكرة القدم للعلم الوطني وبه العلامة الاشهارية الخاصة بسيارات " كيا".


شركة ''كيا'' تأسف لسوء الفهم الذي حصل
تبعا لبعض ردود الافعال الصادرة في شبكات التواصل الاجتماعي حول صورة التقطت خلال حفل توقيع عقد شراكة بين كيا موتورز والجامعة التونسية لكرة القدم بتاريخ 4 جانفي 2017، تتقدم شركة سيتي كارز الوكيل الحصري لسيارات كيا في تونس للرأي العام بالتوضيحات التالية:


1- الصورة المعنية تظهر هدية قدمتها شركة سيتي كارز الوكيل الحصري لكيا موتورز للمدعوين للحفل من رياضيين وصحفيين وهي عباءة ترتدى من طرف المشجعين الرياضيين في الملاعب وهي ليست المرة الأولى على الصعيد الدولي التي يضع فيها المستشهر رمزه على عباءة أو قبعات أو أزياء رياضية أو وشاح لمنتخب يدعمه.

2- هذه الهدية وقع توزيعها على جميع الحاضرين ولاقت استحسانهم، وقد أرادت شركة سيتي كارز الوكيل الحصري لكيا موتورز من خلالها التعبير عن تشجيعها وحبها للمنتخب الوطني بوصفها أحد الشركاء المدعمين للمنتخب.

3- عبرت شركة سيتي كارز الوكيل الحصري لكيا موتورز في بيان سابقا بدعم المنتخب الوطني والراية الوطنية خلال كأس إفريقيا معتبرة هذا الدعم واجب وطني وهيا تتبرأ من هذه الحملة التي أرادت أن تشوه هذه الشراكة الرامية إلى دعم الرياضة.

4- تحترم شركة سيتي كارز الوكيل الحصري لكيا موتورز جميع الأراء ووجهات النظر، ولكنها في المقابل تجدد احترامها التام للعلم الوطني وجميع الثوابت التونسية.

وفي الختام تأسف شركة سيتي كارز الوكيل الحصري لكيا موتورز لسوء الفهم الذي حصل جراء هذه الصورة وتأكد أنها بعيدة كل البعد عن بعض التأويلات التي صدرت وتعتذر لمن رأوه مسّا من مشاعرهم.


Publié le:2017-01-16 12:30:02

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5 de 5 commentaires pour l'article 136967

LEDOYEN  (Tunisia)  |Lundi 16 Janvier 2017 à 14h 10m |           
Qu'attendre de gens incompétents .....sinon de l'incompétence....démission et tout de suite!

Amor2  (Switzerland)  |Lundi 16 Janvier 2017 à 13h 26m |           
هاته الحادثة لم يسبق لها مثيل في كل دول العالم...
لم يسبق أن وضعت علامات إشهارية لإحدى الشركات على علم دولة!!!!!!
هل تستطيع شركة كيا أو غيرها مثلا وضع علامتها الإشهارية على العلم الأمريكي أو الفرنسي أو حتى إحدى جمهوريات الموز؟؟؟
اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا...

Expatjaloux  (United Arab Emirates)  |Lundi 16 Janvier 2017 à 13h 17m | Par           
العلم يخصع لقانون ومن يخالفه يحاكم فلا فاءدة من الركوب علىالاحداث

Abdallah Arbi  (Tunisia)  |Lundi 16 Janvier 2017 à 13h 08m |           
Notre drapeau national pour envelopper les culs et entourer les bassins ou encore pour en faire un tapis géant aux oasis sur lequel marchent les promeneurs ou pire encore pour faire la publicité .... : un délit trop grave, voire meme un crime qui mérite des châtiments trop sévères .Le drapeau national n'est ni une robe , ni une affiche publicitaire : une loi doit punir ces abus .

Titeuf  (Switzerland)  |Lundi 16 Janvier 2017 à 12h 58m |           
موضوع تافه



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Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
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Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
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Ghana 0 0 0 0 0 0
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egypte 0 0 0 0 0 0
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