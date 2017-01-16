واثارت الصورة سيلا كبيرا من الحبر حيث توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر لعون الحرس الذي كرّس حسب تعبيرهم مقولة الأمن في خدمة المواطن ...
Publié le:2017-01-16 12:19:04
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: صورة اليوم: عون الأمن في خدمة المواطن