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Médias

صورة اليوم: عون الأمن في خدمة المواطن

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - قام صباح اليوم الحرس الوطني بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف بإنقاذ امرأة تنازع الموت بعد أن سدت جميع المنافذ المؤدية إلى منزلها نتيجة تراكم الثلوج و غلق جميع الطرقات وفق ما ورد فى الصفحة الرسمية للحرس الوطني.
واثارت الصورة سيلا كبيرا من الحبر حيث توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر لعون الحرس الذي كرّس حسب تعبيرهم مقولة الأمن في خدمة المواطن ...









Publié le:2017-01-16 12:19:04

cadre-53382bd6140b80a0b1a06cf99d71c372-2017-01-16 12:19:04
    
    
    
    
    





1 de 1 commentaires pour l'article 136966

Jraidawalasfour  (Switzerland)  |Lundi 16 Janvier 2017 à 12h 26m |           

***** شكرا لأبنائنا المخلصين *****

لا حياة لمن تنادي........نداء استغاثة واغـــــــاثة

|Mercredi 04 Janvier 2017 à 17h 45m |

التأهب لكل طارىء قبل حدوث الكارثة ...والوقاية مسبقا.......

عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>>

الدعوة لخلية أزمة لتجنيد كل المصالح من جيش وحماية مدنية والهلال الأحمر والمسؤولين الجهويين ووزارة التجهيز والشركات العمومية للماء والكهرباء ومصالح التضامن الإجتماعي وغيرها ذات العلاقة للتأهب لكل طارىء قبل حدوث الكارثة ....أهالينا و أخواننا وأحبابنا يستحقون المساعدة العاجلة ...
عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>> عاجل>>>



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - Togo
  20h : RD Congo - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
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Demi Finale
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Finale
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