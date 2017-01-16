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Journaux Médias صورة اليوم: عون الأمن في خدمة المواطن Lundi 16 Janvier 2017

بــاب نــات - قام صباح اليوم الحرس الوطني بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف بإنقاذ امرأة تنازع الموت بعد أن سدت جميع المنافذ المؤدية إلى منزلها نتيجة تراكم الثلوج و غلق جميع الطرقات وفق ما ورد فى الصفحة الرسمية للحرس الوطني.

واثارت الصورة سيلا كبيرا من الحبر حيث توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر لعون الحرس الذي كرّس حسب تعبيرهم مقولة الأمن في خدمة المواطن ...



















Publié le:2017-01-16 12:19:04

- قام صباح اليوم الحرس الوطني بمعتمدية ساقية سيدي يوسف ولاية الكاف بإنقاذ امرأة تنازع الموت بعد أن سدت جميع المنافذ المؤدية إلى منزلها نتيجة تراكم الثلوج و غلق جميع الطرقات وفق ما ورد فى الصفحة الرسمية للحرس الوطني.واثارت الصورة سيلا كبيرا من الحبر حيث توجه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالشكر لعون الحرس الذي كرّس حسب تعبيرهم مقولة الأمن في خدمة المواطن ...

cadre-53382bd6140b80a0b1a06cf99d71c372-2017-01-16 12:19:04

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Jraidawalasfour (Switzerland) | Lundi 16 Janvier 2017 à 12h 26m |