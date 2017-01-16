Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Radio Babnet Tunisie  On Air: Farid - Awal-Hamsa  
Guinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaAlgأ©rieSأ©nأ©galAfrique du SudCأ´te dâ€™IvoireMaliCamerounGuinأ©eGuinأ©e أ©quatorialeBurkina FasoGabonCongoZambieTunisieCap VertRD CongoGhanaSأ©nأ©gal
Economie

تقدم انجاز مشاريع الجسور والطرقات بولاية بن عروس

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - تشهد المشاريع الكبرى التي يتم إنجازها في ولاية بن عروس والمتعلقة بتطوير شبكة الطرقات وتركيز الجسور تقدما ملحوظا في مستوى الإنجاز وتركيز المنشآت الفنية، وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال على مستوى الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 1 والطريق السيارة أ1، 65 بالمائة، وشارفت اشغال المنشآت الفنية المركزة بالوصلة والمحولات على الانتهاء، والعمل جار لاستكمال الطرقات المرتبطة بها، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجهيز بالجهة نور الدين العليمي.

واوضح العليمي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "هذه الوصلة التي تجاوزت تكاليفها ال50 مليون دينار ستمكن من انسيابية افضل على مستوى حركة المرور في الاتجاهين، وتمكين القادمين عبر الطريق الجهوية عدد 26 القادمين من الوطن القبلي من المرور الى الطريق السيارة مباشرة من المدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى منطقة برج السدرية، كما ستمكن سكان الاحواز الجنوبية للعاصمة من تفادي الاختناق المروري والربط مباشرة مع الطريق السيارة".
وبين ان أسباب التأخر في استكمال المشروع الذي انطلق سنة 2011 بتكلفة أولية قدرت ب33 مليون دينار، ترجع الى "الزيادة في طول المنشآت الفنية وزيادة اشغال حماية لم تكن مدرجة ضمن الصفقة الأولى اقتضتها طبيعة التربة على طول المسار، بالإضافة الى صعوبة التضاريس المشمولة بالوصلة".

وكانت الاشغال المتعلقة بتأمين وتعصير السلامة المرورية بالطريق الوطنية عدد 1 بين مفترق بوقرنين وحدود ولاية نابل قد انتهت بعد تذليل عديد الصعوبات خاصة المتعلقة منها بتحويل الشبكات العمومية على مستوى الطريق وجهر المنشآت المائية المركزة بمسار السكة حتى البحر.
ويجرى حاليا انجاز مشروع ضخم يربط الحي الأولمبي برادس والمشروع السابق ذكره، من خلال تركيز منشآت فنية بطول 2 فاصل 2 كلم وبتكلفة اجمالية تقدر ب45 مليون دينار.



Publié le:2017-01-16 15:13:31

cadre-aa41aaf698992af0087f03ff7f9b0964-2017-01-16 15:13:31
    
    
    
    
    





0 de 0 commentaires pour l'article 136965



Babnet Tunisie Special CAN 2017
  17h : Côte d'Ivoire - Togo
  20h : RD Congo - Maroc
Babnet Tunisie Special CAN 2017
Groupe A
  Pts J G N P Diff
Gabon 1 1 0 1 0 0
Guinea-Bissau 1 1 0 1 0 0
Burkina Faso 1 1 0 1 0 0
Cameroun 1 1 0 1 0 0
Groupe B
  Pts J G N P Diff
Sأ©nأ©gal 3 1 1 0 0 2
Algأ©rie 1 1 0 1 0 0
Zimbabwe 1 1 0 1 0 0
Tunisie 0 1 0 0 1 -2
Groupe C
  Pts J G N P Diff
Côte d’Ivoire 0 0 0 0 0 0
RD Congo 0 0 0 0 0 0
Maroc 0 0 0 03 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0
Groupe D
  Pts J G N P Diff
Ghana 0 0 0 0 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0
egypte 0 0 0 0 0 0
Ouganda 0 0 0 0 0 0
Quarts de Finale
- * - * -
- * - * -
- * - * -
- * - * -
Demi Finale
- * - * -
- * - * -
Finale
- * - * -




En continu
Indicateurs Banque Centrale
  • Avoirs en devises
    12816,3

  • (12/01)
  • Jours d'importation
    110
  •              1 € = 2,45416 DT        1$ =2,32106 DT
  • Solde Compte du Trésor   (12/01)   1097,9 MDT
  
Tunis

Où nous suivre

Clavier Arabe


Radio Babnet Live: 100% Tarab
NOS PARTENAIRES
  •
Babnet Tunisie™ | Copyright © 2000 - 2017 MSM IT SARL - Tous droits réservés |136965 2268|Votre Pub sur Babnet
Rue Lac Victoria, Les Berges du Lac, Tunis, TEL: 71 965 945 Hot line: 98 315 876 (E mail) | Charte de Confidentialité


Derniers Commentaires