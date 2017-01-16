تقدم انجاز مشاريع الجسور والطرقات بولاية بن عروس

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 15:13:31

- تشهد المشاريع الكبرى التي يتم إنجازها في ولاية بن عروس والمتعلقة بتطوير شبكة الطرقات وتركيز الجسور تقدما ملحوظا في مستوى الإنجاز وتركيز المنشآت الفنية، وقد بلغت نسبة تقدم الاشغال على مستوى الوصلة الرابطة بين الطريق الوطنية عدد 1 والطريق السيارة أ1، 65 بالمائة، وشارفت اشغال المنشآت الفنية المركزة بالوصلة والمحولات على الانتهاء، والعمل جار لاستكمال الطرقات المرتبطة بها، وفق ما ذكره المدير الجهوي للتجهيز بالجهة نور الدين العليمي.واوضح العليمي في تصريح لمراسل (وات) بالجهة ان "هذه الوصلة التي تجاوزت تكاليفها ال50 مليون دينار ستمكن من انسيابية افضل على مستوى حركة المرور في الاتجاهين، وتمكين القادمين عبر الطريق الجهوية عدد 26 القادمين من الوطن القبلي من المرور الى الطريق السيارة مباشرة من المدخل الجنوبي للعاصمة على مستوى منطقة برج السدرية، كما ستمكن سكان الاحواز الجنوبية للعاصمة من تفادي الاختناق المروري والربط مباشرة مع الطريق السيارة".وبين ان أسباب التأخر في استكمال المشروع الذي انطلق سنة 2011 بتكلفة أولية قدرت ب33 مليون دينار، ترجع الى "الزيادة في طول المنشآت الفنية وزيادة اشغال حماية لم تكن مدرجة ضمن الصفقة الأولى اقتضتها طبيعة التربة على طول المسار، بالإضافة الى صعوبة التضاريس المشمولة بالوصلة".وكانت الاشغال المتعلقة بتأمين وتعصير السلامة المرورية بالطريق الوطنية عدد 1 بين مفترق بوقرنين وحدود ولاية نابل قد انتهت بعد تذليل عديد الصعوبات خاصة المتعلقة منها بتحويل الشبكات العمومية على مستوى الطريق وجهر المنشآت المائية المركزة بمسار السكة حتى البحر.ويجرى حاليا انجاز مشروع ضخم يربط الحي الأولمبي برادس والمشروع السابق ذكره، من خلال تركيز منشآت فنية بطول 2 فاصل 2 كلم وبتكلفة اجمالية تقدر ب45 مليون دينار.