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Régions

الداخلية: إحباط 98 عملية تهريب وإلقاء القبض على 5 عناصر تكفيريّة و45 عنصرا مشتبه في انتمائهم لتنظيم ارهابي

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهورية خلال الفترة الممتدة من 8 الى 14 جانفي الجاري من إحباط 98 عملية تهريب قدرت القيمة المالية الجملية للبضائع المحجوزة فيها بـ 2 مليون و700 ألف دينار 366 دينار.

واشار بلاغ صادر اليوم الاثنين عن وزارة الداخلية انه تم خلال نفس الفترة إلقاء القبض على 5 عناصر تكفيريّة مفتش عنها لفائدة عدّة وحدات أمنيّة وإيقاف 49 عنصرا مشتبه في إنتمائهم لتنظيم إرهابي والقاء القبض على 928 شخصا مفتشا عنهم واضاف البلاغ انه تم حجز 594 قرصا مخدّرا و200 غرام من مخدّر "الكوكايين".
الى جانب إحباط 5 عمليّات إجتياز الحدود البرّية خلسة وإلقاء القبض على 15 مجتازا وإحباط عمليّتي إجتياز الحدود البحريّة خلسة وإلقاء القبض على 7 مجتازين.
كما تم حجز 55 سيّارة وشاحنة مفتش عنها وحجز 4 بنادق صيد و2502 خرطوشة من مختلف العيارات ممسوكة دون رخصة.



Publié le:2017-01-16 12:11:50

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