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Régions

القصرين: القاء القبض على تاجر مخدرات مصنف ''خطير'' بحوزته كلغ من مادة القنب الهندي

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - تمكنت الوحدات الأمنية التابعة لإقليم الأمن الوطني بالقصرين، يوم أمس الاحد، من القاء القبض على تاجر مخدرات مصنف "خطير"، ضبطت بحوزته كلغ من مادة "القنب الهندي" المعروفة "بالزطلة" ، وذلك باحد أحياء مدينة القصرين.

وذكر مصدر امني مطلع ان "عملية القبض تمت اثر كمين محكم نصبته له عناصر الامن" واضاف ان "الوحدات الامنية بكافة أسلاكها بالولاية، تعمل بصفة متواصلة ومستمرة بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والمخلة بالأمن العام".



Publié le:2017-01-16 11:23:27

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