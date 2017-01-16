القصرين: القاء القبض على تاجر مخدرات مصنف ''خطير'' بحوزته كلغ من مادة القنب الهندي

وذكر مصدر امني مطلع ان "عملية القبض تمت اثر كمين محكم نصبته له عناصر الامن" واضاف ان "الوحدات الامنية بكافة أسلاكها بالولاية، تعمل بصفة متواصلة ومستمرة بهدف التصدي لمختلف أشكال الجريمة المنظمة والمخلة بالأمن العام".
Publié le:2017-01-16 11:23:27
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Par:Jraidawalasfour (Switzerland )
Sur: صورة اليوم: عون الأمن في خدمة المواطن