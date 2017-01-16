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Politique

وزير الخارجية يتناول مع عدد من نظرائه المشاركين في المؤتمر الدولي للسلام بباريس تطوير العلاقات الثنائية

Lundi 16 Janvier 2017
بــاب نــات - أجرى وزير الشؤون الخارجية خميس الجهيناوي، امس الأحد على هامش مشاركته في المؤتمر الدولي للسلام في الشرق الأوسط بالعاصمة الفرنسية باريس، سلسلة من اللقاءات مع وزراء خارجية عدد من البلدان الشقيقة والصديقة تناولت سبل تطوير العلاقات الثنائية بين تونس وهذه البلدان، بالإضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وبحث الوزير في لقائه بوزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الجزائري، رمطان لعمامرة سبل تطوير العلاقات الأخوية التونسية الجزائرية على ضوء الاستحقاقات الثنائية القادمة وخصوصا اللجنة العليا المشتركة المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة كما تطرق الطرفان إلى عدد من القضايا التي تهم المنطقة وخاصة الوضع في ليبيا، والسبل الكفيلة بتطوير العمل المغاربي المشترك كما تناول وزير الشؤون الخارجية مع وزير خارجية دولة قطر محمد بن عبد الرحمان بن جاسم آل ثاني ، واقع العلاقات الثنائية وسبل الارتقاء بها في كل المجالات بالإضافة إلى متابعة نتائج المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 وفي سياق متصل استعرض الوزير خلال لقائه بوزير الخارجية الايرلندي شارل فلانغان النجاحات الكبيرة التي حققتها بلادنا في مجال مكافحة الارهاب مجددا دعوته لايرلندا إلى مراجعة تحذير السفر الموجه إلى مواطنيها الراغبين في السفر إلى تونس.
كما اتفق الطرفان على استكشاف كل الفرص المتاحة لتطوير التعاون بين تونس وايرلندا في ظل الإجراءات التي تم اعتمادها لتطوير مناخ الاستثمار في بلادنا والنتائج المهمة التي حققها المؤتمر الدولي لدعم الاقتصاد والاستثمار من جهة أخرى اتفق خميس الجهيناوي ونظيره الياباني كنتارو سونورا وزير الدولة للشؤون الخارجية الياباني على السعي إلى مزيد دعم علاقات التعاون الثنائي وتكثيف تبادل الزيارات رفيعة المستوى، وعلى عقد اللجنة المشتركة التونسية اليابانية خلال النصف الأول من سنة 2017 كما تحادث وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة مع وزراء خارجية كل من فرنسا والسويد واللكسمبورغ وبلجيكا.



Publié le:2017-01-16 11:18:44

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