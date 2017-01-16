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Journaux Régions تواصل الاحتجاجات الليلية في مدينة سيدي بوزيد ومعتمدية المكناسي Lundi 16 Janvier 2017

بــاب نــات - تواصلت الاحتجاجات الليلية امس الاحد بعدد من احياء مدينة سيدي بوزيد ومعتمدية المكناسي، تم خلالها اغلاق الطرق واشعال العجلات المطاطية من قبل متظاهرين، مما جعل قوات الامن تستعمل الغاز المسيل للدموع، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.



وقد تسبب الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع فى اصابة شاب من مدينة سيدي بوزيد، مما استوجب نقله في مرحلة اولى الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، ثم تحويله الى احد المستشفيات الجامعية بصفاقس.

وتاتي هذه التحركات تزامنا مع ما تشهده معتمدية المكناسي من وقفات احتجاجية ومسيرات وخاصة اعلان العصيان المدني منذ 30 ديسمبر الماضي، وتنظيم اضراب عام يوم الخميس الماضي للمطالبة بالتنمية والتشغيل.







Publié le:2017-01-16 10:05:55

- تواصلت الاحتجاجات الليلية امس الاحد بعدد من احياء مدينة سيدي بوزيد ومعتمدية المكناسي، تم خلالها اغلاق الطرق واشعال العجلات المطاطية من قبل متظاهرين، مما جعل قوات الامن تستعمل الغاز المسيل للدموع، وفق ما عاينه مراسل (وات) بالجهة.وقد تسبب الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع فى اصابة شاب من مدينة سيدي بوزيد، مما استوجب نقله في مرحلة اولى الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، ثم تحويله الى احد المستشفيات الجامعية بصفاقس.وتاتي هذه التحركات تزامنا مع ما تشهده معتمدية المكناسي من وقفات احتجاجية ومسيرات وخاصة اعلان العصيان المدني منذ 30 ديسمبر الماضي، وتنظيم اضراب عام يوم الخميس الماضي للمطالبة بالتنمية والتشغيل.

cadre-b3592eb2243efb90127c7c71507d9fe2-2017-01-16 10:05:55

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