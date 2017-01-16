تواصل الاحتجاجات الليلية في مدينة سيدي بوزيد ومعتمدية المكناسي

وقد تسبب الاستعمال المكثف للغاز المسيل للدموع فى اصابة شاب من مدينة سيدي بوزيد، مما استوجب نقله في مرحلة اولى الى المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد، ثم تحويله الى احد المستشفيات الجامعية بصفاقس.
وتاتي هذه التحركات تزامنا مع ما تشهده معتمدية المكناسي من وقفات احتجاجية ومسيرات وخاصة اعلان العصيان المدني منذ 30 ديسمبر الماضي، وتنظيم اضراب عام يوم الخميس الماضي للمطالبة بالتنمية والتشغيل.
Publié le:2017-01-16 10:05:55
Par:Sami Jarrar (Tunisia )
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