تونس: طقس بارد مع امكانية نزول الامطار وتساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية

Lundi 16 Janvier 2017



بــاب نــات





Publié le:2017-01-16 10:01:38

- يكون الطقس، الاثنين، باردا مع نزول أمطار متفرقة بالشمال ومحليا الوسط و تكون مؤقتا رعدية وبكميات محليا هامة بأقصى الشمال مع تساقط البرد بأماكن محدودة مع تساقط الثلوج بالمرتفعات أثناء الليل وتهب الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 قرب السواحل وبالمرتفعات ومعتدلة فقوية نسبيا من 20 إلى 40 كلم/س داخل البلاد كما تتجاوز 80 كلم/س أثناء ظهور السحب الرعدية تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة ولا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعات فيما يكون البحر شديد الاضطراب.و وتتواصل، غدا الثلاثاء، الأجواء باردة وممطرة بالشمال ومحليا الوسط والجنوب وتكون الأمطار بكميات محليا هامة بأقصى الشمال مع تساقط الثلوج بالمرتفعات الغربية.وتكون الريح من القطاع الغربي قوية من 40 إلى 60 كلم/س قرب السواحل وبالجنوب حيث تثير محليا الرمال وضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ببقية الجهات وتتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 15 درجة ولا تتجاوز 07 درجات بالمرتفعات.البحر شديد الاضطراب